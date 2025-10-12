¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É»îÃå¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤« ÃË¡Ê21¡ËÂáÊá ¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§¡¡Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Îµ®¶âÂ°Çã¼èÈÎÇäÅ¹¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦¸æÅÌÄ®¤Îµ®¶âÂ°Çã¼èÈÎÇäÅ¹¤«¤é¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò»îÃå¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èøºê¸×Î°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å¡¢ÂæÅì¶è¸æÅÌÄ®¤Ë¤¢¤ëµ®¶âÂ°Çã¼èÈÎÇäÅ¹¤Ë20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤ÈË¬¤ì¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É3ÅÀ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½220Ëü±ßÁêÅö¤ò»îÃå¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈøºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Ï¸«Ä¥¤êÌò¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£
º£·î2Æü¤Ë¤â¶á¤¯¤ÎÅ¹¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÇÏÓ»þ·×¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£