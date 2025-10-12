¥«¥Ö¥¹¡¢ÃÏ¶èS¤ÇÌµÇ°¤ÎÇÔÂà...ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬Æ±ÅÀHR¤âÂÇÀþ¸åÈ¾ÄÀÌÛ¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêS¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆÍ
¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥«¥Ö¥¹1¡¼3¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥«¥Ö¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆ±ÃæÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤Ç2017Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡£
ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤¬1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤Ëº£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3¹æ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤ÇÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÄÀÌÛ¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï3ËÜ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÇÔÂà¡£º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê32¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7ÀïÀ©¡¢4¾¡Àè¼èÊý¼°¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö14Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¡ÊÂè1¡¦2Àï¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼³«ºÅ¡Ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤Î·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½é²ó¤Ï¥«¥Ö¥¹ÀèÈ¯D.¥Ý¥á¥é¥ó¥Ä¡Ê36¡Ë¤¬¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ËÀèÀ©ÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ë¡È4ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡ÉÎëÌÚ¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀÃÆ¡£2ÈÖ¼ê¤Î²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¡¢163Ò¤ÎÄ¾µå¤òµÕÊý¸þ¤Î±¦Ãæ´Ö¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤¹¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹2ÈÖ¼êC.¥ì¥¤¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢4²ó2»à¤ÇA.¥Ü¡¼¥ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏ¢ÂÇ¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òµö¤·2»àËþÎÝ¤Ë¡£ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òËÉ¤®¤¿¤¤¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢D.¥Ñ¥ì¥ó¥·¥¢¡Ê25¡Ë¤¬4»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤³¤ÏÍ·¥´¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò²óÈò¡£
ÂÇÀþ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¡¢5²ó¤Þ¤ÇÎëÌÚ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ1ÅÀ¤Î¤ß¡£6²ó¤Ï3ÈÖ¼ê¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¡¢K.¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÎëÌÚ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÏÂå¤ï¤Ã¤¿C.¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÂÇµå¤â¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡£Â³¤¯5ÈÖ¡¦I.¥Ï¥Ã¥×¡Ê31¡Ë¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç¹¥µ¡¤ò¤¤¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
7²ó¤ÎÂÇÀþ¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º3¼ÔËÞÂà¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢A.¥¥È¥ì¥Ã¥¸¡Ê35¡Ë¤¬2»à¤Ç¥Á¥å¥é¥ó¥°¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤1-3¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó¤Ï¡¢¥¦¥ê¡¼¥Ù¤òÁê¼ê¤ËM.¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ê27¡Ë¤¬1»à¤«¤é»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÂÇ¤Æ¤º¡£¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤9²ó¤ÏÎëÌÚ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Â³Åê¤Î¥¦¥ê¡¼¥Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç1¥¢¥¦¥È¡£¥Ï¥Ã¥×¤Ï±¦Ä¾¡¢ºÇ¸å¤ÏC.¥±¥ê¡¼¤¬Í·¥´¥í¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£