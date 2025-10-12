

2025年1月に「キャンベラ国際」でWTAツアー初優勝を果たしたときの伊藤あおい選手（写真：伊藤あおい選手提供）

女子テニス界に突如現れたシンデレラガール、伊藤あおい選手（21）。パワーテニスが主流の中、「へにょへにょテニス」と称される緩急を自在に操るプレースタイルで、屈強な海外選手を幻惑。テニス界に衝撃を与えている。

それだけでなく「握力12キロ」「練習は市営コート」「専属コーチは父親」など、テニス選手としてとにかく“常識はずれ”だ。大坂なおみ選手も「私には絶対にできない」と絶賛する、規格外の「へにょへにょテニス」はいかにして生まれたのか。

世界9位を破った“うっちゃり”の衝撃

セカンドサーブをコートの内側に入って強烈に叩くと、果敢にリターンダッシュ。奇襲に相手が虚を突かれ、なんとか返したボールを、ボレーでクロスに沈める――。

7月に行われた「ナショナルバンク・オープン」（カナダ・モントリオール）で、伊藤あおい選手が世界ランキング9位（対戦時）のジャスミン・パオリーニ選手を破った瞬間だ。2−6、1−4の劣勢をはねのけ、2−6、7−5、7−6のフルセットで昨年の全仏オープン、ウィンブルドン準優勝選手を“うっちゃった”。

「最初はボロ負けしないようにと思って。4ゲームは取りたいと思っていました……」

試合後の取材で伊藤選手はそうおどけてみせた。しかし、このアップセット（番狂わせ）は決してフロックではない。

彼女が世界にその名を知らしめたのは、2024年10月に日本で開催された「木下グループジャパンオープン」だ。全豪オープン優勝経験者のソフィア・ケニン選手など強豪選手を次々と撃破し、準決勝に進出した。

翌25年は、彼女にとってまさに飛躍のシーズンとなった。全豪オープンの前哨戦となる「キャンベラ国際」（豪州・キャンベラ）でWTA（女子プロテニスを統括する国際団体）主催のツアー大会での初優勝を飾ると、その後はWTAの最高グレード「WTA1000」に計6大会出場。うち5大会で予選を勝ち上がる快挙を演じた。

中でも、「ナショナルバンク・オープン」と翌週の「シンシナティ・オープン」（アメリカ・シンシナティ）の2大会では続けてベスト32に進出。世界のテニスファンに「AOI ITO」の名と、そのプレースタイルを強烈に印象づけた。テニスの4大大会「グランドスラム」にもすべて出場し、ウィンブルドン選手権では本戦のコートに立った。

シーズン開始時には126位だったWTAランキングは、トッププレーヤーの証しである100位を切り、82位まで上昇（25年8月18日）。大坂なおみ選手に次ぐ日本人2位にまで上りつめた。まさに女子テニス界に突如現れた「シンデレラガール」だ。

世界を惑わす「あおい沼」



帰国中の伊藤選手は拠点にしている東京・立川でインタビューに応じてくれた（撮影：今井康一）

「このスイーツ、食べてもいいですか？」

伊藤選手がメニュー表から指さしたのは、フォンダンショコラ。「アスリートだし食事制限はないの？」と聞くと「ぜんぜん。好きなものばかり食べてます。甘いもの大好きです！」と無邪気に笑う。

実は彼女、今シーズンのツアーを離脱し、日本に帰国している。連戦の途中で腰の痛みに見舞われ（診断は「腰椎の疲労骨折」）、全米オープンを最後に療養に専念することを決断したのだ。

取材で落ち合ったのは東京・立川の喫茶店だった。カジュアルな私服に身を包み、メニュー表とにらめっこするその姿は、本当に失礼なのだが、どこにでもいる女子大生のよう。誰も「世界80位のテニス選手」だとは気づかないだろう。

フォンダンショコラをほおばる伊藤選手に今シーズンの快進撃の要因を尋ねてみると、「わからないんですよね。自分でもどうしてこの位置にいるのか……」と他人事のように答える。

「周りを見渡しても、本当にすごい人たちばかりで、体格も、ショットの音もまるで違う。場違いだなぁ、と思いながらツアーを回っていましたね」

自称「へにょへにょテニス」――。パワーテニスが主流となっている現在の女子プロテニス界にあって、伊藤選手のプレースタイルは異色中の異色だ。

海外の選手とは比較にならないほど華奢な体で、握力はわずか12キログラム。棒立ちのフォームから、ボールの下側を切るスライスショットと、山なりのループボールを織り交ぜる。かと思えば、上がりっぱなのボールを速いタイミングで返球する「ライジングショット」で相手の時間を奪い、するするっとネットに出てボレーで仕留める。

その緩急を自在に操りながら相手を翻弄するプレースタイルは、テニスファンの間で「あおい沼」と称される。冒頭のパオリーニ戦はまさに「あおい沼」の真骨頂だった。

ファーストセットはパワーに勝る相手が圧倒。しかし、セカンドセットになると、伊藤選手のリズムとペースにだんだんと巻き込まれ、ミスを連発。この試合、パオリーニ選手のアンフォーストエラー（自分自身が犯したミス）は実に67本（本大会の最多）を数えた。

「必死で返していたら、なぜか相手が勝手にミスしてくれて、気づいたら勝っているんです」と彼女は首をかしげる。いやいや、あなたが「沼らせて」いるんですよ……。



2025年の全米オープンで試合に臨む伊藤あおい選手（写真：伊藤あおい選手提供）

今年の全米オープンでベスト4に進出した大坂なおみ選手は、そんな伊藤選手について、「テニス365」のインタビューで次のようにコメントしている。

「テレビで彼女が映るたびに釘づけになってしまいます。すごく頭がよくて、（中略）とにかくすごく面白い。私には絶対にできないプレーをする選手を見るのが好きなんです」

まるで高収益・低コストの“超優良企業”

「私、なぜか格上の選手のほうが対戦成績はいいんですよ。逆にランキングが下の選手だと勝てなくて……」

伊藤選手はそう証言する。「そんなまさか」と思い、彼女の25年シーズンの戦績を集計してみると、まさに彼女の言うとおりだった。





対戦相手のWTAランキングを、150位を境に「150位以上」「151位以下」で区切ってみると、前者の対戦成績（予選含む）は16勝11敗。対して後者は12勝10敗。「201位以下」に至っては8勝10敗と負け越しているのだ。

「格上の選手と対戦すると、相手が私のプレーに勝手にいら立ってプレーレベルが下がるんです。一方で、格下の選手はノンプレッシャーで向かってくるので、私としてはそっちのほうがやりにくい。トップ100の選手も300位台の選手も、同じくらいの強さに感じますね」

この傾向は当然、獲得賞金にも表れる。世界のトッププロが集うWTA主催のツアー大会での獲得賞金額は、1大会平均1万3681ドル。対して、若手選手の登竜門に位置づけられるITF（国際テニス連盟）主催ツアーでは、同1917ドル。実に7倍以上もの開きがある。





格上の選手と対戦したほうが結果が出るのなら、グレードの高い試合を優先的に選んだほうが「稼げる」というわけだ。こう表現するのは失礼かもしれないが、まさに「高単価・高収益」のビジネスモデルだ。

“常識はずれ”の新星はいかにして生まれたのか

伊藤選手の「異例さ」は、選手としての環境にもある。トッププレーヤーの多くは、専属のコーチやトレーナーとチームを組んでツアーを転戦する。対して、伊藤選手に帯同するのは両親のみ。コーチは父の時義（ときよし）さんが務め、母のさや夏さんが食事など生活面をサポートする。「ホテルも両親と一緒だから節約できるし、家族旅行みたいなものです」と本人は笑う。

さらに驚かされるのは、日本で主に練習拠点としているのは市営コート。「市営コートを借りて練習するトップテニス選手」など前代未聞だ。

テニス選手にとっての生命線ともいえる、ラケットのガット。多くの選手がテンション（硬さ）を気にしながら頻繁に張り替えるのに対し、「お金もかかるし、自然に切れるまで使い続けます。1、2カ月は持ちますね」。

つまり、通常のトップ選手と比べて、あらゆる面で「コスパがいい」のだ。高収益かつ低コストで、唯一無二のポジションを確立する“超優良企業”。キーエンスもビックリだ。

なぜ、これほどまでに特異なプレースタイルが生まれたのか――。今回の取材で、ぜひ本人に聞いてみたかったことだ。

どのスポーツでも、技術や戦術には一定のセオリーがある。小中高と競技を続ける過程で、セオリーを無視したフォームやプレーは、その時々の指導者に「矯正」されるのが常なのだ。

そのことを尋ねると、目の前の彼女はあっさりと答えた。

「私、我が強くて。ぜんぜん人の言うことを聞かないんです」



小学生の頃の伊藤選手（写真：伊藤あおい選手提供）

4歳でラケットを握り、名古屋市内の名門テニススクールに通いながら腕を磨いた伊藤選手。しかし、コーチの言うことを聞かなかったので、よく練習を追い出されていたという。「そのときはクラブハウスでずっと漫画を読んでいました」。

中学3年生で全国中学生テニス選手権大会を制し、東京の通信制高校に進学。同校ではテニススクールと提携し、トップジュニアを指導する練習環境が整っていた。ところが、入学して2カ月後、“事件”は起こる。

「コーチが熱血指導タイプで、根性論を重んじる人だったんです。コートでやたらと振り回したり、誰かがミスをしたら連帯責任で走らされたり……。『なんでほかの人のミスで走らなきゃいけないんだ』と納得いかずに無視していたら、2カ月で追い出されてしまいました」

“出る杭”を支え抜いた両親の覚悟

大人たちとたびたび衝突しては「規律を乱す」存在とみなされ、排除される。そんな彼女を支えたのが、両親の存在だった。

その後は父・時義さんと二人三脚で、独自の練習を続けた。21年、高校2年生で出場したインターハイで準優勝。プロに転向した翌22年の全日本テニス選手権ではベスト4に進出するなど、「結果」で周囲を黙らせてきた。

「永久反抗期なので（笑）、父の言うことすら聞き流していました。でも、それで結果が出たので、いつしか誰も文句を言わなくなりました」

あくまで自分が「これだ」と思ったプレーにこだわり、周囲から叩かれようが“出る杭”を貫き通す。その「我の強さ」と、娘を信じた両親の覚悟が、誰とも似ていない独特のプレースタイルを確立したのだ。

前述のとおり、25年シーズンのツアーからは離脱し、療養に専念している伊藤選手。休んだ分だけランキングが落ちるのは、トッププレーヤーがしのぎを削るこの世界の常だ。さぞ焦りや不安を抱えているのかと思いきや、その表情はこちらが拍子抜けするほど明るい。

「ツアー中は3カ月くらい日本に帰れないこともあったので、今の生活が本当に幸せすぎて……。毎日が楽しいです！」

買い物に映画にお絵描きに、21歳らしく“オフ”を満喫している。Instagramの別アカウントには自作のイラストを投稿（本人いわく「本アカウント以上に真面目に投稿している」）。オンラインのオセロゲームは4万人以上が登録するオンラインアプリで400位台。こちらも「トップランカー」だ。



伊藤選手が趣味で描いているイラスト（写真：伊藤あおい選手提供）

「永久反抗期」の負けず嫌いはどこまで伸びる？

ただ、ファンとしては再び世界の舞台に戻った彼女が、屈強な海外の選手たちをトリッキーなプレーで幻惑させる、その雄姿を早く見たいもの。しかし、当の本人はいたって冷静だ。

「自分の本当の実力は、200〜300位レベルだと思うんです。これまでは正直、相手が油断してくれていたから勝てたところもある。これからは相手も研究してくるだろうし、そう簡単にはいかないと思っています」

そう言いながらも、最後に不敵な笑みを見せた。

「まぁ、研究されたとしても、こちらも対応はできますけどね」

その飄々とした姿からは想像つかないが、実は「超」がつく負けず嫌いなのだ。オセロゲームは「4回負けたら、5回勝つまでやり続ける」という。

朗らかな笑顔の中に静かな闘志を燃やす21歳が、再び世界を「あおい沼」に陥れる――。その日を楽しみに待ちたい。

（堀尾 大悟 ： ライター）