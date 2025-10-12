愛知県を拠点とするプロオーケストラ「名古屋フィルハーモニー交響楽団」の公式X（旧ツイッター）が11日、更新され、終演後、早すぎるタイミングでの「ブラヴォー」のかけ声に対する注意喚起がなされた。投稿は12日昼時点で1274万回を超える表示回数となり、500以上のコメントが集まる反響となっている。

名古屋フィルのXでは「様々なご意見があるかと思いますが、終演後の早すぎる『ブラヴォー』は、私どもにとってうれしいものではございません。完璧な静寂の方が、はるかにうれしいです」と記載。「今日は、指揮者も楽員も事務局員も、失望を感じておりますので、あえて投稿いたします」と意図が示された。同日には定期演奏会が行われる日程だった。

この投稿に対し賛否が起き、SNS上に議論に。名古屋フィルは反響を受け「こちらの投稿へのたくさんのご意見、まことにありがとうございました！（反響が大きすぎて、びびっておりますが…。）すべて読ませていただいております。直接お返事を差し上げたいところですが、今回は数が多すぎますので断念いたします。引き続き、より効果的な注意喚起方法を考えてまいります」と新たに投稿した。