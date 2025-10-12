自分の子供時代に欲しかったなぁ。

日本だとバイクの免許証を持てるのは16歳からですが、私有地やサーキットなどの専用コースで乗るのであれば小さい子供でもポケバイなどの選択肢があります。それがオフロードバイクだったら、デコボコ道を走破するのは格別の楽しさがあるでしょうね。

キッズ用のオフ車を与えれば、きっと夢中で爆走しまくると思います。

子供が乗るトライアンフ

イギリス発の老舗バイクメーカーTriumph（トライアンフ）から、キッズ向けの電動オフロードバイク「TXP」シリーズが2種類発表されました。

小さい「TXP-12」は3歳から乗れ、5〜7歳には少し大きめの「TXP-16」があります。モーター出力やサスペンションは低年齢用に調節されており、シート高は座って走るオフロードスタイルと、立って乗るトライアルスタイルに変えられて楽しさ2倍です。

子供のうちから極めれば、プロへの道はアっと言う間ですね。

キッズのためのオフロード車

「TXP-12」は600Wのブラシレスモーターを搭載し、親がキーパッドでPINナンバーを入力すると出力を25％〜100％、速度を約22km以下、スロットル・レスポンスを4段階に調整できます。最長3時間走り続け、充電残量が少なくなってもパワーが低下しません。

また誤って走り出さないよう、電源オンと発進には2段階の操作が必要。手首にはストラップを巻き、転んで外れると電源がオフになる仕掛けもあります。親としても安心してチビっ子に乗せられますね。

「TXP-16」は5〜7歳向けで、モーターは765W。最高時速は約30kmですが、「TXP-12」と同じく親がPINナンバーでパワーを調節できます。こちらも起動に2段階の操作と、安全ストラップを装着するので安心です。

習い事かバイクか

トライアンフのオフ車は大人向けだと110〜130万円ほどのお値段。ですが「TXP-12」だと22万9900円で、「TXP-16」だと29万9900円とお手頃です。習い事の月謝も数年続ければそれくらいになるので、走れる場所へのアクセスがあるなら断然コッチです。

Image: Triumph

将来はプロになれるかも

子供の可能性は無限大なんて言葉をよく聞きます。スポーツでも音楽でも、小さい頃から好きなものを見つけて、やり続けてきた人がその道で大成しています。親が環境を揃えて、子供のやる気とマッチするのがその秘訣なんですよね。

もしお子さんが興味を持ちそうなら、1台買ってあげると将来レースで無双しまくるようになるかも？ BMX少年だった筆者は、そんな英才教育を受けたかったです。あの時代にこんな電動バイクがあったらなぁ…。

Source: YouTube, Triumph