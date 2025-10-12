氷上で紅葉と光が共演!?「紅葉ライトアップ」が新登場、軽井沢星野エリアに森のスケート場「ケラ池スケートリンク」がオープン
軽井沢星野エリアにある屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」は、日本一早く紅葉シーズンにスケートが楽しめる施設(※1)として、2025年10月17日(金)に今シーズンの営業を開始する。
【写真】紅葉時期のスケートリンク
※1：屋外型スケート場(株式会社星野リゾート調べ)
色づき始めた森の中、紅葉に包まれた氷上をすべる特別な体験が魅力。今秋は、氷上に紅葉と光が映し出される秋限定のライトアップが新登場し、幻想的なアート空間が広がる。日中には、紅葉のラテアートを施したラテを片手に、紅葉とともに秋の訪れを感じられるスケート時間を過ごすことができる。
■【特徴1】美しい軽井沢の紅葉を眺めながらスケート体験
「森を感じるスケートリンク」をコンセプトに、森の中にある池が凍ってできたのが「ケラ池スケートリンク」。隣接する「軽井沢野鳥の森」には、多くの野鳥や動物が生息する豊かな環境が広がっており、周囲にはモミジやカラマツなどの木々が立ち並んでいるため、色鮮やかな紅葉を間近に感じながらスケートが楽しめる。屋外のスケートリンクとしては全国でも営業開始が早く、紅葉シーズンにスケートを体験できるのは貴重だ。
■【特徴2】氷上が紅葉のアートに。期間限定の紅葉ライトアップが登場
軽井沢の紅葉が見頃を迎える期間限定で営業時間を18時まで延長し、夕暮れ時にライトアップ「紅葉灯りリンク(もみじあかりりんく)」を開催する。赤・橙・黄色などの紅葉がライトで氷上に映し出され、美しく幻想的なアート空間が広がる。周囲の木々もスポットライトで照らされ、昼間とは異なる特別な空間を演出。
期間：2025年10月17日(金)〜11月16日(日)
時間：日没〜18時
■【特徴3】紅葉のラテアートが施されたキャラメルラテ
スケートで冷えた体を温めるのにぴったりな、秋限定のドリンクが登場。甘く香ばしいキャラメル味のホットラテには、紅葉のラテアートが施され、見た目でも秋の訪れを感じられる。森の中にあるスケートリンクならではの空間で、スケートの合間にほっとひと息つける。
期間：2025年10月17日(金)〜11月30日(日)
時間：10時〜16時
価格：800円
■「ケラ池スケートリンク」概要
期間：2025年10月17日(金)〜2026年3月1日(日)
※予定
※天然氷エリアは、例年12月末〜2月中旬ごろまで滑走可能
電話：0267-45-7777(ピッキオ)
時間：時期によって変動。秋の営業時間は下記の通り
・10月17日(金)〜11月16日(日)：11時〜18時
・11月17日(月)〜30日(日)：10時〜16時
※最終受付はクローズ時間の45分前
料金：大人(中学生以上)1900円〜、小学生以下1300円〜
※貸靴料を含む。スケート靴のサイズ：15センチ〜30センチ
※天候により営業期間や時間が変更となる場合や、臨時休業となる場合がある
※滑走時は、手袋とニット帽の着用が必須。現地での販売あり(手袋300円、ニット帽500円)
■「軽井沢星野エリア」について
軽井沢星野エリアは、大正時代から文豪や芸術家が集い、独自のコミュニティが形成されてきた場所。古くから、多くの人に愛され続けているこの場所は、現在、自然や文化を愛する人々が集う「小さな街」になった。
住所：⻑野県軽井沢町星野
電話：050-3537-3553
アクセス：JR北陸新幹線軽井沢駅から車で約15分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
