これぞ至高の履き心地。軽量かつタフなグリップ力を誇る【アディダス】のランニングシューズがAmazonで販売中!!
【adidas(アディダス)】ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ は、テクノロジーとスタイルを融合させた至高のランニングシューズだ。熱烈な支持を受けてきたのGLX 5のデザインをアップデートしたモデル。
軽量テキスタイルアッパーが、エアフローを促す作り。Cloudfoamミッドソールがクッショニングをもたらし、ラバーアウトソールがあらゆるタイプの路面で確かなグリップ力を発揮する。
ワークアウトや週末の外出にもぴったりの、タフで快適な履き心地のシューズだ。どこで履いても、確実にあなたの足に応え、支えてくれる。
アッパーには50%以上のリサイクル素材を使用するなど、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにしたアイテムでもある。
性能、エコロジー共に死角のないこの一足、ぜひ今のうちに押さえておきたい。
