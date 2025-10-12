【ライブレポート】ME:Iが『TGC北九州』に出演！華やかなパフォーマンスでトリを飾る
ME:I（ミーアイ）が、10月11日に福岡・西日本総合展示場新館で開催された『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（※以下：TGC北九州）』に出演した。
■メインアーティストとして、優雅かつ力強いオーラで会場を魅了
『TGC北九州』の舞台にメインアーティストとして登場したME:Iは、白とデニムを基調とした爽やかな衣装にお揃いのシューズで登場。ME:Iを待ちわびていたかのような歓声に迎えられ、デビュー曲「Click」でステージの幕を開けるとキレのあるダンスブレイクやTSUZUMIの突き抜けるようなロングトーンで会場を一気に引き込んでいく。
リーダーのMOMONAは「今日はみなさんのことをME:Iの魅力で虜にできるように頑張ります！」、SHIZUKUは「ラスト盛り上がっていきましょう！」と元気いっぱいに挨拶。RINONは「ME:Iは北九州初上陸ということで、呼んでいただき本当にありがとうございます！ファンの方はもちろん、ME:Iのことを初めて見る方もぜひぜひ楽しんで帰ってください！」と感謝の気持ちをコメントした。
「Hi Five」では、メンバー同士がハイタッチをしながら笑顔いっぱいにパフォーマンス。続く「MUSE」では手を振りながらランウェイを進み、センターステージへ。“MUSE”に夢を抱いたME:Iが誰かの“MUSE”になる姿を描いた本楽曲では、夢を叶えた彼女たちならではの優雅で力強いオーラで会場を魅了した。
ラストは最新アルバムタイトル曲「THIS IS ME:I」。強烈なグルーブ感が特徴的である一方、サビで腰を反らせる“9時半ダンス”やキャッチーな振り付けもあり、個性あふれるME:Iにぴったりな楽曲。自信に満ちた表情で『TGC北九州』のステージを締めくくった。
また、アーティストステージでのパフォーマンスに加え、RINONはサプライズでランウェイにも登場。モデルとしてランウェイを歩くのは初めてながら、抜群のスタイルと堂々たるウォーキングで観客の視線を集めた。YOU:ME（※ファンネーム）待望の初ランウェイにSNSでも盛り上がりを見せ、ME:IメンバーもRINONのモデル姿に喜びのコメントを寄せた。
ME:Iは今後も大型ファッションイベントや音楽フェスへの出演が決まっている他、全国アリーナツアーのアンコール公演として『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』を12月13日・14日に東京・有明アリーナで開催することも決定している。
(C)TGC 北九州 2025
■ライブ情報
『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』
12/13（土）東京・有明アリーナ
12/14（日）東京・有明アリーナ
■リリース情報
2025.09.01 ON SALE
DIGITAL ALBUM『WHO I AM』
2025.09.03 ON SALE
ALBUM『WHO I AM』
■関連リンク
ME:I OFFICIAL SITE
https://me-i.jp/