°ËÂôÂó»Ê¤¬¡È¹â³ØÎò¤ÎÊ¸¶ñ¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÈäÏª¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È¡Ö²¿¿§¤ò¤É¤Î²ÊÌÜ¡©¡×¤Ë°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¡¡ÅìÂç½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÂôÂó»Ê¡Ê31¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â³ØÎò¤ÎÊ¸¶ñ¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÄÂç½Ð¿È¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¢ÁáÂç½Ð¿È¤ÎÍ§ÅÄ¥ª¥ì¤È¤È¤â¤Ë¹â³ØÎò·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£MC¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÈÊ¸¶ñÇä¤ê¾ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë°¦ÍÑ¤·¤¿ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤ÎÄêÈÖ¡¢¥³¥¯¥è¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¿§¤ò¤É¤Î²ÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¡×¤È°ËÂô¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¨¡ª¡×¤ÈÍ§ÅÄ¤â¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÙ¤«¤¤º¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¡£°ËÂô¤Ï¡Ö´¨¿§·Ï¤ÏÍý·Ï²ÊÌÜ¤Ç¡¢ÃÈ¿§·Ï¤ÏÊ¸·Ï²ÊÌÜ¡£¤³¤ì¡¢¹â³ØÎò¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¡×¤È²òÀâ¤·¡¢Á´°÷Ç¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È»È¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿»þ´ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È3¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤ï¡Ä¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤º¤À¤Ã¤¿¡£