´ä¹ñ»Ô¤Î¶ÓÂÓ¶¶¼þÊÕ¤Ç11Æü¡¢´ä¹ñÈÍ¤Î½éÂåÈÍ¼çµÈÀî¹²È¤ÎË×¸å400Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥é¥ó¥¿¥ó¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸á¸å6»þÈ¾¡£
¶ÓÂÓ¶¶¼þÊÕ¤ÎÌë¶õ¤Ë¤ª¤è¤½400¸Ä¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿
µÈÀî²È¤Î²ÈÌæ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ê¤¤¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤È¤·¤ÇË×¸å400Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½éÂå´ä¹ñÈÍ¼ç¡áµÈÀî¹²È¤Î¸ùÀÓ¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸²¾´³èÆ°¤ò¹Ô¤¦´ä¹ñµÈÀî²ñ¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÀî¹²È¤Ï1608Ç¯¤Ë´ä¹ñ¾ë¤òÃÛ¾ë¤¹¤ë¤Ê¤É´ä¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
400¿Í¤Î´ê¤¤¤¬¶õ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¶ÓÂÓ¶¶¼þÊÕ¤Ï¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£