【ベストショットJr.】ジュニアの松浦銀志（18）は最近料理熱が高まっています。自身も大好きなオムライスでその腕前を披露してくれました。（糸賀 日向子）

僕が作ったオムライスがこちらです。おいしくできました！自己採点は80点です。家と違うコンロだったので思うように卵ができなかったのと、ケチャップご飯に卵を乗せるときに少し割れてしまったからです。でも自分の最大限の実力は出せました。大好きなお母さんのオムライスにはやっぱりまだかなわないけど（笑い）。

料理をちゃんとするようになってからはまだ3、4カ月くらい。将来一人暮らしするときに、デリバリーを使うにしても自分で料理ができるという前提のもとで頼みたいなと思って始めました。カレーだと僕は甘口でお父さんとかお兄ちゃんが中辛や辛口を食べるので、作る鍋が違うんですよ。そのときに自分の分は僕が作っています。今後はどんどんできるレシピを増やしていきたいです。

舞台「ANDO」のときもオムライスやマーボー豆腐を作って持って行ってました。（田仲）陽成に食べてもらって、「うまい」って言ってもらえるのがうれしかったです。人に自分が作ったものを食べてもらうのが好きなんだと気付きました。

（イベントや生放送でも/） 将来一人暮らししてジュニアの仲間を呼んだときに料理を振る舞えたら格好良いですよね。一番食べてもらいたいのは阿達慶。ちょっと失敗しちゃっても、「可愛いから良いよ」と優しく言ってくれそうだからです。そのときもオムライスを作りたいです。

ファンの方の前でも料理してみたいですね。イベントで（川崎）皇輝くんや檜山（光成）くんたちが料理を作っているのを見て、憧れました。今のままではできないから、もっと練習して、イベントや生放送でも披露できるくらい上手になりたいです。

料理もですが、ダンスや歌も含めてできることを増やしたい。そしていつか、嵐さんやKing＆Princeさんのように自分の名前を言うだけでグループ名まで思い浮かぶくらい皆に知られているスーパーアイドルになりたいです！

◇松浦 銀志（まつうら・ぎんじ）2007年（平19）5月11日生まれ、東京都出身の18歳。19年7月7日入所。特技は木登り。1メートル64、血液型B。