¡¡Ê¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤¬£±£²Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¡£¹â»Ô»á¤¬Î¢¶âÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿»á¤ÈÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¶È¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ç¡ÖÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¶¯ÌÌ¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¯¼£²È¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤ÏÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¡£Î©¤Áµ»¤¬¼çÎ®¤Î¼ã¼ê¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÃæ¤Ç¿²µ»¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¡Ö¿ÍÊÁ¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¹ñÌ±¤¬¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ê¿»á¤Ï¡Ö¿Í¿ô¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¡£ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Î¤ÇÉÔµºÜ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡£ÉÔµºÜÁ´Éô¡¢¼«ÂðÂÔµ¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈÅÞ¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¤·¤«¤âÅÞ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Æâ³Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿äÂ¬¤·²óÅú¤·¤¿¡£