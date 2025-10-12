新しい学校のリーダーズ、メンバー体調不良でツアー2公演を急遽延期「ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」
【モデルプレス＝2025/10/12】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズが11日、公式サイトを通じて同日出演を予定していたツアー「新しい学校はすゝむ」福島公演、翌日開催の仙台公演を延期することを発表した。
公式サイトは「本日10／11（土）開催予定でした、新しい学校はすゝむツアーけんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール公演に関しまして、メンバーの体調不良に伴い公演を延期する判断となりました」と報告し、「ご来場いただきました皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪。さらに、「明日10／12（日）に開催を予定しております、仙台サンプラザホール公演につきましても、メンバーの体調を考慮し、公演を延期させていただくこととなりました。直前のご案内となり誠に申し訳ございません」と発表した。
「福島・仙台公演に関しまして、現在日程を振り替えて公演を実施する方向で調整をしております」とし、延期公演のアナウンスについては、10月20日正午にオフィシャルホームページを通じてお知らせするとしている。また、「大変申し訳ございませんがアナウンスまで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。購入されましたチケットは、延期公演にて有効になりますので、大切にお手元に保管をしていただきますようお願いいたします」と呼びかけ、「皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆新しい学校のリーダーズ、ツアーを急遽延期
