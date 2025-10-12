M!LK、10年間で1番変わったメンバーは？グループの関係性は変化なし「喜ばしいこと」
【モデルプレス＝2025/10/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、10月12日、「M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK〜パリじゃん〜」（主婦と生活社）発売記念イベントの囲み取材に出席。結成10周年を迎え、変わったことや、変わらないことを明かした。
【写真】M!LK、大人な姿魅せる
結成10周年を記念した今作は、本人たちたっての希望で、フランスで撮影を敢行。パリを中心にフランスでオール撮り下ろしを行った。
10周年を迎えて、グループの変わったところ・変わらないところを聞かれると、佐野は「10年で変わらないことといえば、僕らの関係性。すごくありがたいことに、周りの方々から『仲良いですね」って言われるけど、本当にプライベートでもこのままで仲が良い。昔は大人になったら変わっちゃうのかなと思ってたんですけど、それが変わっていないっていうのはすごく喜ばしいことだなと思います」とコメント。一方、変わったこととして「こういう記者会見みたいな場で、太智くんが無理をするようになった（笑）」と事あるごとに“イイじゃん”ポーズをしたり、ギャグ調に発言したりと、会見を盛り上げる塩崎について言及。塩崎が「（囲み取材が）朝イチやから（笑）」とエンターテイナーぶりを見せると、佐野は「撮れ高を作ろうと頑張っているところが、良い意味で変わったかなと思いました（笑）」と称賛していた。
さらに、1番変わったメンバーを問われると、塩崎は「吉田さんじゃないですか？うちのリーダー、昔は結構硬かったんですよね。トゲトゲしてるというか。我が我が！みたいな感じだったんですけど、今はM!LKを包み込む系になってきた？感じがしますね」と回答。吉田は「まだ疑いの最中なんだ（笑）。僕は中高生の頃とかだと部活動もやってなかったので、チームプレーというものがなんなのか、よくわかってなかったんです。5人で10周年を迎えるタイミングとかも含めですけど、ここ2〜3年ぐらいは、一丸となって頑張るっていうことを覚えましたので、それで言ったら変わったかもしれないです」と話した。
続けて塩崎は変わらないメンバーに佐野を挙げ「昔から目標を掲げて、それにずっと走っていく。もうずっと走ってるもんね、あなた」とコメント。吉田が「中身も思春期の高校生のまんま」と補足すると、自他ともに認め、佐野は「表とかで見せる顔とかはちゃんとして見せてるけど、実際素でいる時はなんも高校生の時から変わらないですね」と語った。
さらに塩崎が「高校生の頃に好きだったものが、ずっと引き継がれてる。歌口ずさんでる歌とかも、ずっと昔の歌！」というと、佐野は「見ての通り一途なのよ。変わり過ぎなのよ、みんなが」と返答。吉田は「今の時代、ついて行かないと負けてしまう時代。ずっとあなた2018年で止まってる（笑）」と佐野の一途ぶりを証言していた。（modelpress編集部）
◆M!LK、10年間で変わらないことは「関係性」
◆M!LK、変わったメンバー・変わらないメンバーは？
