「もう髪型わからん！」な《40・50代》へ → 丸っとマネOK！【プチウルフ】で即こなれ♡

似合う髪型が分からなくなってきた……そんな40・50代におすすめなのが「プチウルフ」です。程よくレイヤーを入れたプチウルフは、こなれ感を演出しつつ上品な印象に仕上がるのがポイント。今回は、丸っとマネできる大人女性に似合うスタイルをご紹介します。髪形迷子の人も、ぜひ参考にしてみてください。

アレンジしやすく扱いやすい

レイヤーによる自然な外ハネがおしゃれなプチウルフ。重さを残していることで、カジュアルになりすぎず上品に仕上がっています。スタイリストの@kitadani_koujiroさんによると、「おろしも結びも出来る長さ」とのこと。扱いやすいヘアスタイルは、毎日のスタイリングをぐっとラクにしてくれそうです。

レイヤーで軽さと柔らかさをプラス

こちらのプチウルフは、メリハリのあるシルエットが特徴。トップをふんわり内巻きにして動きを出すことで、軽やかさがグッとアップ。@kitadani_koujiroさんは、「髪が多くて悩んでいる方もレイヤーの入れ方で軽やかに」とコメント。レイヤーの量で髪のボリュームを調節できるのも嬉しいポイントです。

首元のクビレがポイント

こちらは、@kitadani_koujiroさんが「結べる軽めのクビレの人気スタイル」と紹介しているプチウルフ。メリハリは控えめに、トップを重めに残した上品なシルエットで大人女性にぴったりです。自然なボリュームを演出できるので、ペタンコ髪が気になる人にも◎

ナチュラルなロブウルフ

ナチュラルなカラーを合わせた長めのプチウルフ。自然な毛流れが洗練された雰囲気を演出しています。トップに重さを残しつつ、毛先や顔まわりに動きを出すことで、落ち着きと軽やかさが両立されているのがポイント。オンにもオフにもマッチする、大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri