Æ®ÉÂ¡¢°¦ºÊ¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ö¥¤¥¹À¸³è¡Ä¸½Ìò°úÂà¤«¤é10Ç¯¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¡¦Å·Î¶¸»°ìÏº¤Î¤¤¤Þ
Ê¿²º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿10Ç¯´Ö¡Ä
¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¡É¤³¤ÈÅ·Î¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç15Ç¯11·î15Æü¡¢65ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£13ºÐ¤ÇÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ØÆþ¤ê¡¢26ºÐ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£50Ç¯°Ê¾å¤Î³ÊÆ®¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢°úÂà¤ò¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÏÅ·Î¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÊ¿²º¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡¢ÆþÂà±¡¤Î·«¤êÊÖ¤·¡¢°¦ºÊ¤È¤Î»àÊÌ¡¢Æ®ÉÂ¡¢¼Ö¥¤¥¹À¸³è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¼«¿È¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¢Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶½¹Ô¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¡Ç25Ç¯11·î£´Æü¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¶½¹Ô¡¢11·î15Æü¤Ë¤Ï°úÂà¤ÎÃÏ¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÁ°¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡È½ª³è¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤½¤ó¤ÊÅ·Î¶¤µ¤ó¤¬¸½Ìò°úÂà¸å10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¿È¤Î¡È½ª³è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁêËÐ¤È¥×¥í¥ì¥¹¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤Å·Î¶¸»°ìÏº¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ä¡¢¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ·Î¶¸»°ìÏº¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤¬¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ò½ª¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï½ª³è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
13ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡ÈÀï¤¤¡É¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿Å·Î¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËèÆü¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ä»î¹ç¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç»É·ã¤Î¾¯¤Ê¤¤À¸³è¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°úÂà¸å¤¹¤°¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤ä¡È¤·¤ã¤¬¤ìÀ¼¤È³êÀå¤Î°¤µ¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸½Ìò°úÂà¸å¤¹¤°¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äCM¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤ÈCM¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÇ¯Ëö¤Î¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÂà¸å£²Ç¯´Ö¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ÇÇ¯¼ý¤¬¿ôÀéËü±ß¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø60Âå¡¢70Âå¤Ï¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£³Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ñ¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡ØÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤¬ºÆ»ÏÆ°
°úÂà¸å¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Ð¥Ö¥ë¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬¤«¤Ä¤Æ¿È¤òÊû¤²¤¿¥×¥í¥ì¥¹³¦¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤¤ÉÞ»ý¤Ëº¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸åÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«¿È¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡ØÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤À¡£¡ØÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Å·Î¶¤µ¤ó¤Î°úÂà¤Ë¸þ¤±¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤Î¶½¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°úÂà¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤âÃÄÂÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶½¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÅ·Î¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ç¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¸·¤·¤¯ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê´üÂÔ³°¤ì¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ç¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤ÇÍÕ´¬¤¬°ì½Ö¤Ç³¥¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÛ¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¼êÁ°¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤ÇÈà¤é¤ò¸·¤·¤¯¼¸Ó£¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¡¦Å·Î¶¸»°ìÏº¤òÊé¤¦¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ïº£¤Ç¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÅ·Î¶¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç¡¢·ã¤·¤¯Áê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡ÖÅ·Î¶³×Ì¿¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Å·Î¶¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Å·Î¶¤µ¤ó¤¬Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°úÂà¸å¤ÎÂç¤¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÎºÆ»ÏÆ°¡£¤·¤«¤·¤½¤Î±¢¤Ç¡¢Å·Î¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡ØÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òºÆ»ÏÆ°¤·¤¿º¢¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢½÷Ë¼¤Î¤Þ¤Âå¤¬´â¤ËØí¤Ã¤ÆÆ®ÉÂÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï²¶¤¬½÷Ë¼¤ò»Ù¤¨¤ëÈÖ¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Å·Î¶¸»°ìÏº¡¿¤Æ¤ó¤ê¤å¤¦¡¦¤²¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡£1950Ç¯£²·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©¾¡»³»Ô½Ð¿È¡£13ºÐ¤ÇÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ËÆþÌç¡£ÂçÁêËÐ¤Ç¤ÎºÇ¹â°Ì¤ÏÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¡£1976Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ØÅ¾¸þ¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤é¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¡£1990Ç¯¤ËSWS¤Ø°ÜÀÒ¡¢1992Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÃÄÂÎWAR¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ØÅ¾¿È¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢郄ÅÄ±äÉ§¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥à¥¿¤é¤ÈÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ç15Ç¯¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«Àï¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¡£
¢£¡ØÅ·Î¶¸»°ìÏº °úÂà10¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô ¡Á³×Ì¿ÈôæÆ¡Á @¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§¡Ç25Ç¯11·î£´Æü¡¡17:30 OPEN¡¿18:30 GONG
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë£³Ëü±ß ¡¢ÆÃÊÌ¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É£±Ëü5000±ß ¡¢»ØÄêÀÊ8000±ß¡¢ ¾®Ãæ¹âÀ¸»ØÄêÀÊ3500±ß¡ÊÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë
¢£¡ØÅ·Î¶¸»°ìÏº¥È¥ê¥×¥ë¥¤¥ä¡¼¥Õ¥§¥¹ in Î¾¹ñ¡Ù
³«ºÅÆü¡§¡Ç25Ç¯11·î15Æü
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦JRÎ¾¹ñ±ØÁ° Î¾¹ñ±Ø¹¾®Ï© ÆÃÀß²ñ¾ì
»þ´ÖÂÓ¡§°ìÉô¡§11:00¡Á14:30¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢ÆóÉô¡§15:00¡Á18:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¡¦±é½Ð¤Ï³ÆÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Éô»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ°Çä¤ê·ô¡Ë¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢·ô¡Ê³ÆÉô¡Ë6000±ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ô¡Ê³ÆÉô¡Ë2000±ß
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹â¶¶¥À¥¤¥¹¥±