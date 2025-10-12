16ºÐ¤Ç¼¯Åç¥È¥Ã¥×ÅÐÏ¿¤Î¡ÖÂÇÅÀ¥¨¥°¤¯¤Í¡×¡¡191Ñ°ïºà¤Î·àÅªÃÆ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹â¤¤¡×
¼¯Åç¥æ¡¼¥¹DF¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ
¡¡¹â±ßµÜÇÕJFA U-18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2025EAST¤Ï¡¢10·î11Æü¤ËÂè17Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Ï¾»Ê¿¹â¹»¤È2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î½ªÈ×¤Þ¤Ç1-2¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½DF¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢10ÀïÌµÇÔ¡Ê8¾¡2Ê¬¡Ë¤È¤·¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¡¢¼¯Åç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢MFÂç´ÓÎ°°Î¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ç¤¢¤ë¸µº½¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿¡£»î¹ç¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¤¬¡¢´¿´î¤ÎÎØ¤Ï¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¤Æ¡¢¼¯Åç¤é¤·¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤È¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò38¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ2°Ì¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö7¡×¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸µº½¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÅÐÏ¿¡Ê2¼ï¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÂÇÅÀ¥¨¥°¤¯¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÂÇÅÀ¡ª ¥È¥Ã¥×¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¨ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¾¯¤·´î¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¹¤°Ìá¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼¯Åç¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÂÇÅÀ¤ä¤Ð¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹â¤¤¡×¡Ö¼Â¤Ë¼¯Åç¤Ã¤Ý¤¤¤·¶¯¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤³¤½¼¯Åç¤Î3ÈÖ¡ª¡×¡Ö¼¯Åç¤ÎCB¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎCB¤¹¤®¤ë¤À¤í¾Ð¡×¤È¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤ÎDF¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë