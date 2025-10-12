º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö¼¯¤Î¤è¤¦¤ËÊòÁ³¡×¢ª¡Ö¤«¤Ê¤êÆ²¡¹¡×¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Å´ÏÓ¤¬¶Ã¤¤¤¿È¾Ç¯¸å¤Î·ãÊÑ
¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ã¥¿¥Ó¡¼¥Î¤¬ÊÆÈÖÁÈ¤Ç²òÀâ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ»»3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÏÂè4Àï¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´°àúµß±ç¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»727ÅÐÈÄ¤Ç195¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1¡¢2Àï¤Ç¤Ï9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£Âè4Àï¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤Ç8²ó¤«¤é10²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£º²¤Î36µå¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMLB¥Ê¥¦¡×¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»727ÅÐÈÄ¤Î39ºÐ¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ã¥¿¥Ó¡¼¥Î¤¬½Ð±é¡£¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÂ®µå¤ÎÀ©µåÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÁ´Á³¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼¯¤Î¤è¤¦¤ËÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¼«¿®¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢´°Á´¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¡Ê9Æü¡Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º3»î¹ç¤òÅê¤²¡¢4²ó1/3Ìµ¼ºÅÀ¤Ç2¥»¡¼¥Ö¡¢WHIP¤Ï0.23¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë