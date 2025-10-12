豪華コラボキターーーッッ！！【ローソン】食べ逃したくない「限定スイーツ」

【ローソン】から、プレミアムチョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボスイーツが登場。高級感が魅力の限定商品を今回は紹介します。あわせてチェックしておきたい、秋らしいスイーツもピックアップするので、ぜひチェックしてみて。

ほろ苦さがポイントになる大人のチョコクレープ

ココアクレープ生地でショコラクリームを包んだ「ショコラクレープ」。たっぷりのクリームが目をひきます。アーモンドクランチをトッピングすることで、食感のアクセントに。スイーツブロガーの@sujiemonさんは「濃厚ショコラのねっとりな甘さと苦み、とろけるくちどけ感が良い」と絶賛。値段は\421（税込）です。

あの人気スイーツとコラボ！

ローソンの人気スイーツ「どらもっち」もコラボ！ ゴディバの焼印がおされた「どらもっち ショコラマロン」です。長芋入りのもちもち生地の中には、ビターなショコラクリームとイタリア栗を使用した餡が入っています。@sujiemonさんいわく「ショコラの苦味とマロンの渋み甘み」で「秋の味わい」を感じられるとのこと。値段は\400（税込）です。

専門店クオリティのショコラスイーツ

これがコンビニで買えるの！？ と驚いてしまうようなビジュアルのこちらは「クープドゥショコラ」\538（税込）。ショコラクリームにミルクムース、ショコラ生地、ホワイトムースを重ねた4層仕立てになっています。@sujiemonさんによると「ショコラの苦味とミルクの甘さが絶妙にマッチした贅沢な味わい」なのだとか。

秋にぴったり！「栗のチーズケーキ」

コラボスイーツとあわせてチェックしたいのが、こちらの「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」。@sujiemonさんいわく「栗を堪能できる新食感の栗粉」がポイントのスイーツで、しっとり食感のダブルチーズケーキと相性が良さそう。栗好きさんやチーズケーキ好きな人はぜひ試してみて。値段は\365（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A