¹ÓÀî¤Ç¡Ö¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¡¡µß½õ¤â¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´³ÎÇ§¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
12Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤òÎ®¤ì¤ë¹ÓÀî¤Ç¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤òÎ®¤ì¤ë¹ÓÀî¤ÎÀé½»¿·¶¶ÉÕ¶á¤Ç¡Ö¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤¿»Ò¤É¤â¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É12Âæ¤¬½ÐÆ°¤·µß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï80Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Ç¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬½÷À¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢ËÌÀé½»±Ø¤«¤éËÌ¤Ë1¥¥í¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£