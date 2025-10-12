◆歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」（２１日千秋楽）

あの團子ちゃんが宙を飛んでいるのを見上げながら感慨にふけってしまった。義太夫三大名作の「義経千本桜」でＡプロで狐忠信に挑んでいる。初舞台を直前にしたお練りの後、インタビューで「ダンゴ、ダンゴ」とはしゃぎ、父の市川中車から「まったく、もう」と笑われていた８歳の市川團子。もう２１歳か。

忠信は大役中の大役。祖父猿翁がケレン味たっぷりの澤屋型で初めて宙乗りを披露し、従叔父の現猿之助が当たり役にした。猿翁当時２５歳、猿之助３７歳の時。今月ダブルキャストの尾上右近でさえ３３歳だ。若き忠信の誕生と言える。

鳥居前、舞踊劇の吉野山、そして通称・四の切。この３場に出ている。

鳥居前。花道の出で筋隈がよく似合い、顔付きが猿之助、声は祖父そっくり。２人が後ろで見守るようだ。見得の形がキビキビと若く、想像を超える巧さだ。

吉野山。ここが一番の出来。花道スッポンからセリ上がった東（あずま）からげの旅姿。静御前と並んで決まる「男雛女雛」に拍手が来た。鼓に頬を寄せて親を慕う思い。ケレンと心理の両立。澤屋の型、心だ。

最後は川連法眼館・四の切。注目の見せ場である。キツネ言葉は今後、工夫が必要だが、鼓が鳴る音に喜び、踊る芝居が感動を呼ぶ。

宙乗りは激しく体を動かして躍動的。スーパー歌舞伎「ヤマトタケル」に続く第二のハードル、宙乗りも荒事も安々とクリアした。順調に成長する團子ちゃん、よく出来ました！（演劇ジャーナリスト）