¡Ö¸½¶âÃåÉþ¡¢¥É¥í¥ó¡×½÷À¹Ô°÷¡Ê42¡Ë¤¬¡ÈÌó9²¯±ß¤ò²£ÎÎ¡É¤·Æ¨Ë´¡Ä¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç»Å»ö¤â¿¿ÌÌÌÜ¡×¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý
¡¡Àï¸å¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¤ÎÂè1¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢1¤Ä¤Î»ö·ï¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¼¢²ì¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹¤Ç·ÐÍý°ìÀÚ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬Ìó5Ç¯´Ö¤ËÌó9²¯±ß¤ò²£ÎÎ¡£¤¤¤Þ¤Ê¤éÌó23²¯±ß¤ËÁêÅö¤·¡¢º¾µ½¡¦²£ÎÎ»ö·ï¤ÎÈï³²³Û¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤À¡£Èà½÷¤Î¶Ã¤¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Ûµð³Û²£ÎÎ¤·¤¿½÷À¶ä¹Ô°÷¤Î´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Ç»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿Åö»þ¤Î¿·Ê¹
¡¡½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ï»ö·ï¤ò¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢ÊóÆ»¤Ï²áÇ®¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢»°É©UFJ¶ä¹ÔÂß¶â¸ËÀàÅð¤Î¤è¤¦¤Ë¶ä¹Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»ö·ï¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼¢²ì¶ä¹Ô¤ÎÈà½÷¤Ø¤ÎÀ¤´Ö¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ï¸«½Ð¤·¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ËÜÊ¸¤ÏÅ¬µ¹½ñ¤´¹¤¨¡¢Í×Ìó¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÍÆµ¿¼Ô¡×¸Æ¾Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸Ãæ¤¤¤Þ¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤º¹ÊÌ¸ì¡¢ÉÔ²÷ÍÑ¸ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·É¾Î¤Ï¾ÊÎ¬¡£ÍÆµ¿¼Ô¡¦Èï¹ð¤Î½÷¤ÏO¡¢ÃË¤ÏY¤È¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤ò¸«¤ë¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡¡»ö·ïÈ¯³Ð¤ÏµþÅÔ¤ÎÃÏ¸µ»æ¡¦µþÅÔ¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢µþÅÔ¡Ë¤Î1973Ç¯3·î31ÆüÉÕÄ«´©¼Ò²ñÌÌ¥È¥Ã¥×¡¢´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¥À¥Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ò¡¡¸½¶âÃåÉþ¡¢¥É¥í¥ó¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷»Ò¹Ô°÷¼êÇÛ¡¡ÅÁÉ¼µ¶Â¤¤·200Ëü±ß¡¡¼¢²ì¶ä¹Ô»³²Ê»ÙÅ¹¡¡¾å»Ê¸«È´¤±¤º
¡¡¼¢²ì¸©·ÙÁÜººÆó²Ý¤Ï30Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¶Ð¤áÀè¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¡¢Æþ¶âÅÁÉ¼¤Ê¤É¤òµ¶Â¤¤·¤Æ200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ê¡¢¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ½÷»Ò¹Ô°÷¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤¿¡£¡Ó
Èï³²³Û¤Ï2000Ëü±ß¡©
¡¡µ»ö¤Ï¤³¤Î¥ê¡¼¥ÉÉôÊ¬¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÈï³²³ÛÆóÀéËü±ß¤Ë¡©¡×¤Î¾®¸«½Ð¤·¤ò¶´¤ó¤Ç»ö·ï¤ò¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
¡Ò¡¡¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢¸µ¼¢²ì¶ä¹Ô»³²Ê»ÙÅ¹¶ÐÌ³O¡Ê42¡Ë¡£Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈO¤Ï2·î1ÆüÉÕ¤Ç»³²Ê»ÙÅ¹¡ÊµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡Ë¤«¤éÅì»³»ÙÅ¹¤ËÅ¾¶Ð¡£»³²Ê»ÙÅ¹¤Ç»ÄÌ³À°ÍýÃæ¤ÎÆ±·î3Æü¡¢²Í¶õ¤Î¡ÖÅÄÃæ°ìÉ×¡×Ì¾µÁ¤Çºî¤Ã¤¿200Ëü±ß¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÅöºÂÍÂ¶â¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÅÁÉ¼¤òµ¶Â¤¤·¡¢Æ±¹Ô¿¶¤ê½Ð¤·¤Î¾®ÀÚ¼ê¡Ê³ÛÌÌ200Ëü±ß¡Ë¤òºî¤ê¡¢»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ¹Ô°õ¤ò²¡¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢Æ±·î7Æü¡¢Å¾¶ÐÀè¤ÎÅì»³»ÙÅ¹¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡»³²Ê»ÙÅ¹¤Î¸åÇ¤¤Î¹Ô°÷¤¬»ÄÌ³Ä´¤Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÈÈ¹Ô¤¬È½ÌÀ¡£Æ±¶ä¹Ô¤Ï2·î29Æü¡¢¼¢²ì¸©·ÙÁÜººÆó²Ý¤Ë¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£O¤ÏÆ±·î13ÆüÌë¤Ë²È½Ð¡£¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±·î21Æü¤ËÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜººÆó²Ý¤ÏO¤ÎÃ±ÆÈÈÈ¹Ô¤Îµ¿¤¤¤¬Ç»¤¤¤È¤ß¤Æ¤µ¤é¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¢²ì¶ä¹Ô¤ÎÀ¾Àî¿·Â¤¾ïÌ³¤Ï¡ÖO¤¬°·¤Ã¤¿ÅÁÉ¼¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡¢Èï³²¤Ï2000Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ó
»ö·ï¤Î½éÊó¡£µþÅÔ¿·Ê¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥Õ゚¤«¡©
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢»Å»ö¤â¿¿ÌÌÌÜ¡×¡Ö»äÀ¸³è¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¤â²£ÎÎ³Û¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤2000Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£µ»ö¤Ï¼¡¤¤¤ÇO¤Î¿È¾å¤òµ½Ò¡£¡Ö»Å»ö¤Þ¤¸¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¾®¸«½Ð¤·¤Î»ÙÅ¹Ä¹ÃÌÏÃ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡¡O¤Ï¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë23¡Ê1948¡ËÇ¯7·î¡¢µþÅÔ¡¦ËÙÀî¹â¹»¤òÃæÂà¡£Æ±Ç¯12·î¡¢¼¢²ì¶ä¹ÔµþÅÔ»ÙÅ¹¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£40¡Ê1965¡ËÇ¯9·î3Æü¤«¤é»³²Ê»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¡£ÍÂ¶â·¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ËÇ®¿´¤Ç¡¢Æ±Î½¤ä¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤è¤¯¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢É¾È½¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¼ÂÊì¤ÈËå¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÌÐ¡¦¼¢²ì¶ä¹Ô»³²Ê»ÙÅ¹Ä¹¤ÎÏÃ¡¡
¡¡O¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢»ä¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¹Ô°÷¤Î»ØÆ³ÅªÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢»Ä¶È¤â·ù¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´ØÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ó
¡¡»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¾å»Ê¤ÎÃÌÏÃ¤À¤¬¡¢¹Ô°÷À¸³èÌó25Ç¯¡¢»ÙÅ¹¶ÐÌ³7Ç¯Í¾¤ê¤ÎÈà½÷¤ÎÈÈ¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£µ»ö¤ÏºÇ¸å¤ËÈÈ¹Ô¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È´·Îã¡É¤ò°ÍÑ¡¡Áàºî¼«ºß¤Ë
¡Ò¡¡º£²ó¤Îº¾µ½»ö·ï¤Ï¡¢¸½¶â¤ÎÆ°¤«¤Ê¤¤ÄÌÄ¢Áàºî¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤È¡¢¾å»Ê¤Î¿®Íê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡È¥Ù¥Æ¥é¥ó¹Ô°÷¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÉáÄÌÄê´üÍÂ¶â¤òÅöºÂÍÂ¶â¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢µÒ¤Î¼õ¼è¾Ú½ñ¤È¶ä¹Ô¤Î»ÙÊ§ÅÁÉ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Æ±¤¸³ÛÌÌ¤ÎÅöºÂÍÂ¶â¤Ø¤ÎÆþ¶âÅÁÉ¼¤òÌòÀÊ¡Ê»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¡Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢·èºÛ¤ò¤â¤é¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÒ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ÇÊÑ¹¹¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¾Ú½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÅöºÂÍÂ¶â¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ä¹Ô¤Î´·Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡O¤Ï¤³¤Î¡È¶ä¹Ô¤ÎÊØµ¹¡É¤ò°ÍÑ¡£²Í¶õ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¼Ô¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÅöºÂÍÂ¶â¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÍê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢»ÙÊ§ÅÁÉ¼¤ÈÅöºÂÆþ¶âÅÁÉ¼¤À¤±¤òÌòÀÊ¤ËÅÏ¤·¤Æ°õ´Õ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Äê´üÍÂ¶âÄÌÄ¢¤âÆþ¶â¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¢Êí¾å¤ÏÄ¢¿¬¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¡£O¤Ï¿ôÆü¸å¤ËÅöºÂÍÂ¶â¤ò¾®ÀÚ¼ê²½¤·¡¢¸½¶â¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âO¤Ï»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤ÎÎ¥ÀÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ°õ´Õ¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢¸Å¤¤Æè°õ¤«¤éÅ¾¼Ì¤·¤¿¤ê¤·¤Æ½ñÎà¤òµ¶Â¤¡£¸½¶â²½¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ó
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç´ðËÜÅª¤ÊÈÈ¹Ô¼ê¸ý¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊóÆ»¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÅÓÀä¤¨¡¢ÌóÈ¾Ç¯¸å¤ÎÆ±Ç¯9·î26ÆüÉÕÄ«´©¤Ë°ìÀÆ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ºÆ¤ÓµþÅÔ¤Î¼çÍ×ÉôÊ¬¤ò¸«¤è¤¦¡£
750Ëü±ß¤Î¥À¥¤¥ä¤Î»ØÎØ¤ò¹ØÆþ
¡Ò¡¡ÃåÉþ¤Ê¤ó¤È4²¯5ÀéËü±ß¡¡Æ¨ÁöÃæ¤Î¸µÍÂ¶â·¸½÷»Ò¹Ô°÷¡¡¾å»Ê¤Î°õ´Õ¤òÅ¾¼Ì¡¡¸ÞÇ¯´Ö¡¢ÅÅ»»µ¡¤À¤Þ¤¹
¡¡¼¢²ì¶ä¹Ô»³²Ê»ÙÅ¹¤Ç¤Îº¾µ½»ö·ï¤Ï¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç§°¤Ï²áµî5Ç¯´Ö¤Ë4²¯5000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼¢²ì¸©·ÙÁÜººÆó²Ý¤Ï¡¢O¤¬750Ëü±ß¤â¤Î¥À¥¤¥ä¤Î»ØÎØ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢µþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡¢Ç³ÎÁÈÎÇä¶È¼Ô¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ÈÊÕÁÜºº¤È¤È¤â¤ËO¤Î¹ÔÊý¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ó
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¾®¸«½Ð¤·¤Ç¡Ö¶¦ÈÈ¡©¡¡ÃËÉâ¤«¤Ö¡×¤È¤¢¤ëµ»ö¡£º¾µ½¡¦²£ÎÎ¤ÎÈÈ¹Ô¼ê¸ý¤È¹ÔÆ°¤¬¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÉO¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý
¡Ò¡¡O¤Ï40Ç¯¤«¤é7Ç¯5¥«·î´Ö¡¢»³²Ê»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¡£Äê´üÍÂ¶â¤ÈÄÌÃÎÍÂ¶â·¸¤òÃ´Åö¡£47¡Ê1972¡ËÇ¯10·î¤«¤é¤Ï°ìÈÌ¹Ô°÷¤ÇºÇ¾å°Ì¤ÎÃÏ°Ì¤Ç¤¢¤ë»öÌ³·èºÛ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌòÀÊ¡ÊÅ¹¼¡Ä¹¡¢Å¹Ä¹ÂåÍý¡Ë¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1.¡¡Ï¹¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¸Å¤¤ÅÁÉ¼¤Ê¤É¤«¤éÌòÀÊ¤Î°õ¤òÅ¾¼Ì
2.¡¡²Í¶õ¤ÎÍÂ¶â¼Ô¤Î»ÙÊ§ÅÁÉ¼¤Ë¤½¤Î°õ¤ò²¡¤·¤Æµ¶Â¤¡£½ÐÇ¼·¸¤«¤é¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹
3.¡¡¼Âºß¤ÎÍÂ¶â¼Ô¤¬Äê´üÍÂ¶â¤ÎËþ´ü¤ÇÅöºÂÍÂ¶â¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¡¢»ÙÊ§ÅÁÉ¼¤ÈÆþ¶âÅÁÉ¼¤òÆ±»þ¤Ëµ¶Â¤
4.¡¡Äê´üÍÂ¶â¾Ú½ñ¤òµ¶Â¤
¡½¡½¤Ê¤É¡¢¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ò¶î»È¡£¤µ¤é¤ËÄê´üÍÂ¶â¤ÎÆþ¶â¡¦°ú¤½Ð¤·¤Î¾ì¹ç¡¢ÍÂ¶â¼Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¦¶â³Û¡¦Ì¾Á°¤òËÜÅ¹¤ËÁ÷¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¸å¤Î¡È·ê¡É¤ÏÊÌ¤ÎÍÂ¶â¼Ô¤Î¶â¤ò½¼¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÁàºîÌÌ¤Ç¤Ï¶â³Û¤¬¹çÃ×¤¹¤ë¤è¤¦¤ËºÙ¹©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡O¤ÏÍÂ¶â·¸¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ê¤É¤Ë¤â»Ä¶È¤È¤·¤Æ½Ð¶Ð¡£¤½¤Î´Ö¤ËÌòÀÊ°õ¤òÅ¾¼Ì¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ¿Ë»¤Ê5¡¢10¡¢15Æü¤Î¡ÈÀáÆü¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æµ¶Â¤ÅÁÉ¼¤ò½ÐÇ¼·¸¤ËÄó½Ð¤·¤ÆÅ¾¼Ì°õ¤Ê¤Éµ¶Â¤¤¬¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜººÆó²Ý¤ÏO¤ÎÎ©¤Á²ó¤êÀè¤È¤ß¤é¤ì¤ëµþºå¿À¡¢Åìµþ¡¢¶å½£ÃÏÊý¤òÁÜºº¡£44¡Ê1969¡ËÇ¯¤«¤éºòÇ¯½é¤á¤Þ¤Ç¤Ë¡¢µþÅÔ»Ô¤Îµ®¶âÂ°¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤«¤é¥À¥¤¥ä¤Î»ØÎØ13¸Ä¡Ê·×Ìó750Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2·î10Æü¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç¥Ø¥¢¥Ô¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö±ó¤¯¤ØÎ¹¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢5·î10Æü¤ËµþÅÔ»ÔÆâ¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ±Î½¤¬¸«¤«¤±¤¿°Ê³°¤ÏÂ¤É¤ê¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡£¹ÔÊý¤Ï°ÍÁ³Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ó
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µ»ö¤Ï¡ÈÃË¤ÎÂ¸ºß¡É¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¡Ò¡¡Æ±²Ý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶â³Û¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ä¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤Ê¤É¤«¤é¡¢O¤ÎÃ±ÆÈÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢O¤¬¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤ÎÇ³ÎÁÈÎÇä¾¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÙ¡¹¡¢»³²Ê»ÙÅ¹¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤ÃË¡Ê»³¸ý¸©½Ð¿È¡Ë¤Ê¤É¤âÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿ÈÊÕÁÜºº¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ó
¡¡ÁÜººÆó²Ý¤ÏÃË¤Î¿È¸µ¤â³ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¿¨¤ì¤¿´ÆÆÄ´±Ä£¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃÌÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò¡¡¥Ý¥¹¥È´ÉÍý¤ËÌäÂê
¡¡¼óÆ£¹¯Íº¡¦¶áµ¦ºâÌ³¶ÉÍýºâÉôÄ¹¤ÎÏÃ
¡¡1¿Í¤Î½÷»Ò¹Ô°÷¤ÎÈÈºá¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£6Ç¯´Ö¤âÍÂ¶â·¸¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¿Í»ö¤ÎÄäÂÚ¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÃÀ¤ÊÈÈºá¤òÀ¸¤à·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ò²þ¤á¤ë¤è¤¦¶ä¹ÔÅö¶É¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡µþÅÔ¤ÏÊÌ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡ÖÇ¯´Ö9ÀéËü±ß¤Î·ê¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ä¹ÔÂ¦¡¡Ä¢¤¸¤ê¤µ¤¨¹ç¤¨¤Ð¡¡¡ØÉô²¼¤ò¿®Íê¡Ù¤¬¥¢¥À¤Ë¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¶ä¹Ô¤ÎÂÎÀ©¾å¤Î·ç´Ù¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÆüÉÕ¤ÎÂçºåÄ«Æü¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçºåÄ«Æü¡Ë¤â¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´ÉÍýÀÕÇ¤¡×¤È¡¢¶ä¹Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþËèÆü¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìµþËèÆü¡Ë¤Ï¡ÖO¤«¤éÂ¿³Û¤Î¶â¤òÍ»ÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤ÉÔ¿³¤ÊÃË¤¬ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÉ½ÌÌ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤ÊÃË´Ø·¸¡×
¡¡9·î26ÆüÉÕµþÅÔÍ¼´©¤Ï¡¢O¤¬ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤ÎËÜÀÒÃÏ¤Î»³¸ý¸©ÊýÌÌ¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤ÆÁÜºº°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤«¤é¼ã¤¤ÃË¤¬ÅÙ¡¹O¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÙ¤ËO¤Ï¶ÐÌ³¸å¡¢¼ã¤¤ÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖO¤Ï42ºÐ¤Þ¤ÇÆÈ¿È¤Ç¡¢¹Ô°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ØÌµ¸ý¤Ç·ø¤¤¿Í¡Ù¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤ÃË¤Î¤Û¤«¡¢Åì»³¶è¤ÎÇ³ÎÁ¾¦¤ä¥Ð¥¯¥Á¹¥¤¤ÎÃË¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤é¿ô¿Í¤ÎÃË¤¬ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢É½ÌÌ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤ÊÃË´Ø·¸¤¬»ö·ï¤Î¡È¥«¥®¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸å¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¼ã¤¤ÃË¡×¤È¡Ö¥Ð¥¯¥Á¹¥¤¤ÎÃË¡×¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¡Ö¹Åç¸©¡×¤Ï¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±¤¸µþÅÔ¤Î1ÌÌ3¹Ô¥³¥é¥à¡Ö»°½½Ï»Êö¡×¤Ï¡Ö°ì½÷»Ò¹Ô°÷¤Î4²¯5ÀéËü±ß¤â¤Îº¾¼è¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ì¶ä¹Ô¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡£¤ª·ø¤¤Ãæ¤Ë¤âÈ´¤±·ê¡×¤Èµ½Ò¡£Íâ9·î27ÆüÉÕÄ«´©1ÌÌ¥³¥é¥à¡ÖËÞ¸ì¡×¤â»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¡¢¿®ÍÑ¤¬ÂçÀÚ¤À¡¼¤ÈµÕ¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¹Ô°÷¤Ë¤â¤·¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç4²¯5000Ëü±ß¤â¤Î·ê¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÁ´¤¯¡È¿Í´Ö¤Î¿®ÍÑ¡É¤Û¤É¶õ¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤â»ö·ï¤ò¤É¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¸«Äê¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µþÅÔ¤Ï9·î30ÆüÉÕÄ«´©¤Ç¡Ö¼ã¤¤ÃË¡×¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤ò¡ÖÂç¶âÆ°¤«¤¹¡È²¼´Ø¤ÎÃËÍ§¤À¤Á¡É¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ÇºÜ¤»¤¿¡£ÃË¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ò¡ÖñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤Ï¤Û¤ÜÃË¤Ë¹×¤¤¤À¡×¶ä¹Ô°÷½÷À¤¬¡È10ºÐ²¼¡É¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¹û¤ì¹þ¤ßµð³Û²£ÎÎ¡ÄÃË¤Î¡È¤¢¤¤ì¤¿»ÈÅÓ¡É¤È¤Ï¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®ÃÓ ¿·¡Ë