

2024年7月、パリ五輪開幕式に登場した、生首を持つ赤いドレスの女性人形（写真：アフロ）

【画像で見る】フランス革命で恐怖政治の象徴となった「ギロチン」の様子

かつて「伝説の学習参考書」と呼ばれた名著をご存じだろうか。1976年に初版が発行され、多くの受験生のバイブルとして版を重ね続けてきた『大学への世界史の要点』である。

作家の佐藤優氏が40年以上、たえず読み返してきた「座右の書」であり「最高の基本書」であり「伝説の学習参考書」であるこの名著が、読みやすく完全リライトのうえ、最新情報も加筆されて『いっきに学び直す世界史 第1巻【西洋史 古代・中世】〈世界の原点を学ぶ教養編〉』『いっきに学び直す世界史 第2巻【西洋史 近世・近代】〈現代世界の源流がわかる知識編〉』として生まれ変わった。

特長は、リニューアル復刊にあたって、「歴史の動き」がわかり「通史」が身につくように「ストーリー」を重視して書き直されていること。執筆者が全編チェックし、「半世紀の歴史学の成果」を反映して「最新の内容」を盛り込んでいることだ。

同書はたちまち増刷するなど、大きな話題を呼んでいる。

本連載では、同書の執筆を担当した市川中学校・市川高等学校教諭の馬場晴美氏が、フランス革命と「ギロチン」について解説する。

パリ五輪の開会式で賛否を巻き起こした「生首」の演出

2024年のパリ五輪開会式で、賛否両論を巻き起こした演出がありました。首から上がない、赤いドレスを着た何人もの女性たち（の人形）が、自らの生首を持って登場するというものです。





この演出は、明らかにフランス革命を示していました。

なぜなら、人形が置かれた場所は、王妃マリー・アントワネットが断頭台（ギロチン）で首を斬られて処刑されるまでの期間を過ごしていた監獄コンシェルジュリだったからです。

しかもこのとき流れていた曲は、革命時代に流行した歌「サ・イラ」。激化した革命の後半では「貴族どもを縛り首にしろ！」という歌詞も用いられたといわれる歌です。

さらに終盤には、監獄の窓から赤い紙テープと煙が噴き出し、“流血”を想起させていました。フランス革命をモチーフにしていることは明白でした。

これは逆にいえば、ギロチンがフランス革命の象徴のひとつだということにほかなりません。フランス革命は、なぜそんな残虐なことになったのでしょうか。

パリ五輪の「生首」演出は衝撃的で、さすがに国内外で賛否が分かれました。しかしこの演出によって、多くの人々の血が流れたフランス革命を、フランス人が今も誇りに思っていることが世界中に伝わったのも事実です。

ではなぜ、フランス革命が誇りなのか。それは、フランス革命によって彼らが「人権」を確立したからです。

「人権」が意識されたからこそ考案された「ギロチン」

フランス革命は、1789年7月に勃発しました。民衆がバスティーユ牢獄を襲撃したのをきっかけに、革命は全国に広がります。





そして翌月、国民議会が「フランス人権宣言」（正式名称は「人および市民の権利の宣言」）を採択し、身分制の打破が目指されるとともに、法の下の平等などの「基本的人権」、「国民主権」など、革命の理念が表明されました。

「フランス人権宣言」には、

第1条 人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する

第3条 あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する

と書かれています。

そのため、フランス革命は「近代市民社会の出発点」といわれています。

実はギロチンは、このフランス人権宣言を機に生まれたものだといえるのです。

革命以前のフランスでは、死刑の際、平民は絞首刑、貴族は剣を用いた斬首刑とするのが一般的でした。しかし、剣による斬首刑では一度で死に至ることが少ないなど、どちらの刑も息絶えるまでに激しい苦痛がともなうものでした。

また、絞首刑・斬首刑のほかに、「八つ裂きの刑」「車裂きの刑」など、とても残忍な処刑も行われていました。

そこで、人権宣言の発布を受けて、即死できて、貴族にも平民にも平等で、かつ人権に配慮した死刑の方法として提案されたのが、「ギロチン」という名で後に呼ばれるようになった「断頭台」だったのです。

50年前まで死刑に使われていた「ギロチン」

断頭台を推奨したのは、医学博士であり、国民議会の議員だったジョセフ＝ギヨタン（英語呼びで「ギロチン」）でした。

断頭台は、2本の柱の間に斜め状の刃を吊り、その下に受刑者を寝かせて、刃が落下する勢いで首を斬るという仕組みです。これによって、失敗なく一瞬にして首を落とすことができました。つまり、受刑者の苦痛が少ない“人道的”な処刑方法だったというわけです。

断頭台は1792年にフランスで正式な処刑方法として採用され、その後はフランス植民地だったベトナムやアルジェリア、ドイツやベルギーなどでも用いられました。

ちなみにギロチンは、フランス・ドイツ・ベルギーでは、のちに国内で死刑制度が廃止されるまで使用されていました。フランスで死刑制度が廃止されたのは、1981年のことです。つまり、20世紀までギロチンは使われていたというわけです。



フランス革命で恐怖政治の象徴となった「ギロチン」（画像：doodool／PIXTA）

1789年にはじまったフランス革命は、国王の国外逃亡未遂事件の失敗などを経て、やがて激化の一途をたどります。

1793年1月、国王ルイ16世は、ついにパリの革命広場で、ギロチンにかけられて処刑されました。同年10月には、王妃マリー・アントワネットも同様にギロチンで処刑されます。

現代の私たちにとっては、首を斬って頭と胴体を切り離すギロチンでの処刑は、非常に残酷に感じられます。しかし、フランス革命当時の人々にとっては、苦しむ時間が一瞬で終わる“人道的”なギロチンを使って国王と王妃を処刑したというのは、ある意味で“優しさ”だったのかもしれません。

ところが、こうして機械的に処刑ができるようになったがゆえに、ギロチンはその後あまりにも多用され、「恐怖政治の象徴」とみなされるようになっていきます。

ギロチンが多用された「恐怖政治」の到来

革命では、急進派が台頭していきました。そして、「自由や平等を広める」という名目のもとで、人々の自由が厳しく制限される恐怖政治が、ロベスピエールらによってはじまりました。

このとき、封建的特権の無償廃止がなされ、農民らには土地や自由がもたらされました。ところがその一方で、反革命勢力とみなされた人物を次々とギロチンで処刑する、恐怖政治が行われたのです。

ギロチンで処刑された人の数ははかり知れず、ロベスピエールの恐怖政治だけで、1万6000人もの人々が処刑されたともいわれます。ギロチンがおかれた革命広場は、「常に血のにおいが充満し、猫一匹近づかなかった」という記録もあるほどです。

ちなみにこの革命広場は、現在は「コンコルド広場」と名を変えて、パリ五輪ではスケートボードなどの競技も行われました。

フランス革命の恐怖政治の時代に処刑された人々の中には、「質量保存の法則」を発見した科学者ラボワジェや、フランスの女流劇作家オランプ・ド・グージュがいます。

グージュは、フランス人権宣言の「人間」には、女性が含まれていないと指摘した人物です。そして「人権宣言」の条文をなぞる形で、1791年に「女性および女性市民の権利宣言」を発表しました。

しかし、彼女の主張は世間に受け入れられず、女性の政治参加が認められることはありませんでした。

それどころか、ロベスピエールを批判したことを反革命的とみなされ、1793年にギロチンで処刑されます。彼女の死後、「平等」を掲げたはずのロベスピエールは、女性の結社禁止令を定めました。

ロベスピエールの「恐怖政治」の"皮肉な結末"

ロベスピエールのこうした恐怖政治は、やがて皮肉な結末で終焉を迎えることになります。1794年7月、反ロベスピエール派が結集したクーデタの結果、ロベスピエール自身が逮捕され、その翌日に裁判もなしでギロチンによって処刑されたのです。

実は、ギロチンの導入をめぐって議論されていた1791年には、死刑そのものを廃止するという論議も国民議会では出ていました。その死刑廃止の第一人者が、ほかならぬロベスピエールでした。

フランス革命初期から人権に高い関心をもち、死刑廃止を訴えていたロベスピエール。その彼が、なぜ恐怖政治を行い、多くの人の命を次々と奪っていったのか。

これらの歴史は、自らの正義を貫くことの怖さだけでなく、次々と処刑することができる「ギロチン」は果たして本当に“人道的”であったのかなど、「多くの問い」を私たちに教えてくれているものといえるでしょう。

（馬場 晴美 ： 市川中学校・市川高等学校教諭（世界史））