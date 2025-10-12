¡ÖñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤Ï¤Û¤ÜÃË¤Ë¹×¤¤¤À¡×¶ä¹Ô°÷½÷À¤¬¡È10ºÐ²¼¡É¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¹û¤ì¹þ¤ßµð³Û²£ÎÎ¡ÄÃË¤Î¡È¤¢¤¤ì¤¿»ÈÅÓ¡É¤È¤Ï
¡Ò¡Ö¸½¶âÃåÉþ¡¢¥É¥í¥ó¡×½÷À¹Ô°÷¡Ê42¡Ë¤¬¡ÈÌó9²¯±ß¤ò²£ÎÎ¡É¤·Æ¨Ë´¡Ä¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç»Å»ö¤â¿¿ÌÌÌÜ¡×¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¡¢Âè1¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¡¢1¤Ä¤Î»ö·ï¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¶ä¹Ô»ÙÅ¹¤Ç·ÐÍý°ìÀÚ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬Ìó5Ç¯´Ö¤ËÌó9²¯±ß¤ò²£ÎÎ¡£¤¤¤Þ¤Ê¤éÌó23²¯±ß¤ËÁêÅö¤·¡¢º¾µ½¡¦²£ÎÎ»ö·ï¤ÎÈï³²³Û¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤À¡£Èà½÷¤Î¶Ã¤¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Ûµð³Û²£ÎÎ¤·¤¿½÷À¶ä¹Ô°÷¤Î´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Ç»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿Åö»þ¤Î¿·Ê¹
¡¡Á´À¹´ü¤Î½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ï»ö·ï¤ò¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢ÊóÆ»¤Ï²áÇ®¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢»°É©UFJ¶ä¹ÔÂß¶â¸ËÀàÅð¤Î¤è¤¦¤Ë¶ä¹Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»ö·ï¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼¢²ì¶ä¹Ô¤ÎÈà½÷¤Ø¤ÎÀ¤´Ö¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ï¸«½Ð¤·¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ËÜÊ¸¤ÏÅ¬µ¹½ñ¤´¹¤¨¡¢Í×Ìó¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÍÆµ¿¼Ô¡×¸Æ¾Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸Ãæ¤¤¤Þ¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤º¹ÊÌ¸ì¡¢ÉÔ²÷ÍÑ¸ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·É¾Î¤Ï¾ÊÎ¬¡£ÍÆµ¿¼Ô¡¦Èï¹ð¤Î½÷¤ÏO¡¢ÃË¤ÏY¤È¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤ò¸«¤ë¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡¡O¤ÏÅö»þ42ºÐ¡£ÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¢²ì¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¶ÐÌ³¸å¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¼ã¤¤ÃË¡×¤È¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ÉÌÜ·âÃÌ¤¬Éâ¾å¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µþÅÔ¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ï9·î30ÆüÉÕÄ«´©¤Ç¡Ö¼ã¤¤ÃË¡×¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤ò¡ÖÂç¶âÆ°¤«¤¹¡È²¼´Ø¤ÎÃËÍ§¤À¤Á¡É¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ÇºÜ¤»¤¿¡£ÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Æ¿Ì¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËÌ¶å½£½Ð¿È¤Î¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡Ê32¡Ë¡×¤Ç¡Ö²¼´Ø»ÔÆâ¤Î¼ÂÄïÂð¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï¡ÖËÜ¼Ò¤Ï29ÆüÌë¡¢O¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤Ê°ìÌä°ìÅú¤ò»î¤ß¤¿¡£²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¶¦ÈÈ¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤Î©¾ì¡Ù¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï1±ß¤Î¶â¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸òºÝÃæ¡¢Èà½÷¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡È¹õ¤¤´Ø·¸¡É¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ°ìÌä°ìÅú¤ÎÍ×»Ý¤òµ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ËÈà½÷¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡Ä
¡Ò¡½¡½O¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¡£
¡¡¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë40Ç¯¤ËµþÅÔ¤ËÍè¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Èà½÷¤¬¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸òºÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡·î¤Ë5¡Á7²ó¤°¤é¤¤²ñ¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Ë¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¿ÆÌ©ÅÙ¤ÏÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¡½Â¿³Û¤Î¶â¤ò¶¿Î¤¤ÎÊý¤ØÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç»ä¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Á´Éô¶¥Äú¤Ç¤â¤¦¤±¤¿¶â¤À¡£
¡½¡½¿ôÀéËü±ß¤È¤¤¤¦¾ï¼±³°¤Î¶â¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¥Äú¤Ç¤Ï1¡Á2²¯²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤â50Ëü±ß¤â¤¦¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¡£3000Ëü±ß¤°¤é¤¤²Ô¤°¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¡£1¥ì¡¼¥¹¤Ë200Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤Ç6ÅÀÄ¥¤ê¡£9990±ß¤ÎÇÛÅö¤ÎÅö¤¿¤ê·ô¤ò40Ëü±ßÇã¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°3000Ëü¡Á4000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¡½»ñ¶â¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡·»Äï¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¼Ú¤ê¤¿¡£1000Ëü±ß¤â¼Ú¤ê¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ó
Y¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ò゙¥å¡¼¡ÊµþÅÔ¿·Ê¹¡Ë
¡¡¤Î¤Á¤ËÃË¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¡Ê¥Ð¥¯¥Á¤Ç¡ËÉé¤±¤¿ÃË¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÌäÅú¤À¤±¤Ç¤â¡¢É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢Â¿ÊÛ¤Ê¿ÍÊª¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£¼ÁÌä¤Ï¤µ¤é¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¡£
¡Ò¡½¡½¼¢²ì¶ä¹Ô¤Ë¤ÏÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¶¥Äú¤Ç¾¡¤ÄÅÙ¤ËÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£500Ëü±ß¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£3000Ëü±ßÍÂ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á´Éô¤Ç1²¯±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡½¡½Æ¨ÁöÃæ¤ÎÈà½÷¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¿·Ê¹¼Ò¤Ë¶µ¤¨¤ë¡£ÃËÍ§Ã£¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¶È¤Ï²¿¤«¡£¶¥Äú¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤À¡£
¡½¡½¤¤¤Ä²¼´Ø¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡£
¡¡»ö·ïÈ¯³Ð¸å¡¢¼þ¤ê¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¸µ¡¹µþÅÔ¤È²¼´Ø¤ò±ýÉü¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½ºÆÅÙµþÅÔ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¶á¤¯¹Ô¤¯Í½Äê¤À¡£¶¥Äú¤Ç¤Ò¤È¾¡Éé¤¹¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î»þ¤ÏÏ¢Íí¤¹¤ë¤«¤é¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Ê¤µ¤¤¡£¥³¡¼¥Á¤¹¤ë¡£¡Ó
¡¡¼ÁÌä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¶¿Î¤¤Ø¤ÎÁ÷¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸»æÌÌ¤Ë¡Öµ¿ÏÇ¤ÎÃË¡¡¹â³ÛÁ÷¶â¤ä¹ëÍ·¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ÎÊÌ¹àµ»ö¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö3²¯±ß»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡×¡©
¡Ò¡¡¼¢²ì¸©·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÂçºå¡¢µþÅÔ¤«¤é3000Ëü±ß¶á¤¤¶â¤òËÌ¶å½£»Ô¤ä²¼´Ø»Ô¤Î·»Äï¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Åì»³¶è¤Î¥Ð¡¼³¹¤Ç·î¤Ë100Ëü±ß¤â¹ëÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£ÁÜººÅö¶É¤Ï¡¢O¤¬¶ä¹Ô¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤òÃË¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¢²ì¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤ÈµþÅÔÉÜ·ÙÁÜºº»°²Ý¤¬¤È¤â¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤ÏÂçºå¡¦½»Ç·¹¾¶¥Äú¤Ç¤Ï1¥ì¡¼¥¹¤Ë200Ëü¡Á300Ëü±ß¤ò¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢ÃË¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤âÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÀ±à¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò°û¤ßÊâ¤¡¢1¥«·î¤Ç·Ú¤¯100Ëü±ßÁ°¸å¤Ï¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¤é¤Ë10Ëü±ß¡¢20Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÇÏ·ô¤òÇã¤ï¤»¡¢Éé¤±¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÎ¾ÉÜ·Ù¤Ç¤Ï°ì»þ¡Ö3²¯±ß»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Îµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¡£Âç¶â¤Î½Ð½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâÄå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¤á¼ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡Ö3²¯±ß»ö·ï¡×¤Ï5Ç¯Á°¤Î1968Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤ÇÇò¥Ð¥¤·Ù´±¤ËÊ±¤·¤¿ÃË¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤«¤é3²¯±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿»ö·ï¡£¡È¿åºÝÎ©¤Ã¤¿¡É¼ê¸ý¤¬À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¶â¤Î¸¯¤¤Êý¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤«¤é·Ù»¡¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
Áí³Û3²¯±ßÄ¶¤òºÊ¤ä·»Äï¤Ë¡ÄO¤È¤ÏÉÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯³Ð
¡¡µþÅÔ¤ÏÍâ10·î1ÆüÉÕÄ«´©¤Ç¤â¡¢µ¼Ô¤¬ÃË¤È²¼´Ø»Ô¤Î¼«Âð¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃË¤Ï´ØÀ¾¤Î¶¥Äú¾ì¤«¤éÁí³Û3²¯±ßÄ¶¤ò²¼´Ø»Ô¤ÎºÊ¤ä·»Äï¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¡¢30Ëç°Ê¾å¤ÎÁ÷¶âÅÁÉ¼¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö´ØÀ¾¤Î¶¥Äú¤Ç²Ô¤®¤Þ¤¯¤Ã¤¿¶â¡×¤È¤·¡¢O¤«¤é¤Î¶âÁ¬¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤ÆÃË¤¬ºÊÂÓ¼Ô¤Ç¡¢O¤È¤ÏÉÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î1ÆüÉÕµþÅÔÍ¼´©¤Ï¡¢Èï³²Áí³Û¤¬6²¯±ß¶á¤¯¤Ë¾å¤ë¤È¤Î¼¢²ì¸©·ÙÁÜººÆó²Ý¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£9·î30ÆüÉÕµþÅÔ¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Ç¤ÎO¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î2ÆüÉÕÍ¼´©¤Ç¤â¡Ö´ØÀ¾ÊýÌÌ½ÅÅÀ¤ËÄÉµÚ¡×¤È¡¢ÁÜºº¤ÎÌÖ¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¹ÔÊý¤Ï¤Ä¤«¤á¤º¡¢10·î13ÆüÉÕÍ¼´©¤Ç¤Ï¡ÖO¾Ã¤¨¤Æ8¥«·î¡¡¼¢²ì¶ä¹Ô»ö·ï¡¡·è¤á¼ê¤Ê¤·¡×¤È¤·¡¢¡Ö´û¤Ë¶¦ÈÈ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¿äÍý¤¬ÁÜºº¿Ø¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¶â¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òY¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¼ã¤¤ÃË¡×¤ÎÄÉµÚ¤Ï¿Ê¤ß¡¢10·î15ÆüÉÕÄ«´©³Æ»æ¤Ë¤ÏÁ°Æü¡¢ÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤Îµ»ö¤¬¡ÖY¡×¤Î¼ÂÌ¾¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£µþÅÔ¤Ë¤ÏÊÌ¹à¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥È¤È¹ëÍ·¡¡O¤ÈY¡×¤Îµ»ö¤¬¤¢¤ë¡£¼çÍ×ÉôÊ¬¤Ï¡½¡½¡£
1.¡¡O¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¸å¡¢Y¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¼¤á¡¢Äê¿¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢O¤È¤Î´Ø·¸¤ÏµÞÂ®¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢O¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÆ±Î½¤Ë¡Ö¶ä¹Ô°÷¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
2.¡¡Ìó5Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤¤¡¢µþÅÔ»ÔÅì»³¶è¤ÎÅ·¤×¤éÅ¹¤äµÀ±à¤Î¤¹¤·Å¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢Y¤¬Äê½É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿º¸µþ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤¯Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
3.¡¡Y¤Ï½»Ç·¹¾¡¢Æôºê¤Ê¤ÉÂç¼ê¤Î¶¥Äú¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂç¸ý¤Î¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¶¥Äú¶¸¡£¶å½£¡¦¾®ÁÒ¤ÈÂçºå¤Î¶õ¹Á¤Ë¹âµé¼Ö¤ò¾ïÃó¤µ¤»¡¢Èô¹Ôµ¡¤È¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¶¥Äú¾ìÆþ¤ê¡£³Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë50Ëü¡¢100Ëü¡¢200Ëü±ß¤È¾ï¼±³°¤ì¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
4.¡¡O¤«¤é¤Î¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë²¼´Ø¤Î¼«Âð¤ÏÉßÃÏ¤¬1500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ê¡¢Á´¼¼ÎäÃÈË¼´°È÷¡£¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ë¥×¡¼¥ëÉÕ¤¤ÇÁí³Û4000Ëü±ß¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡ÖY¸æÅÂ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
5.¡¡¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖY¾¦²ñ¡×¤È¤¤¤¦¶âÍ»²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£·»¤¬¼ÒÄ¹¡¢¼«Ê¬¤â½ÅÌò¤Ë¡£
6.¡¡¤½¤ì¤ËÈæ¤ÙO¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¥À¥¤¥ä¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡£¼ÒÆâÍÂ¶â¤â150Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤â¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òY¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊóÆ»¤«¤é¡¢O¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µð³Û¤Î²£ÎÎÈÈ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃË¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¹×¤¬¤µ¤ì¤¿°¥¤ì¤Ê½÷À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ºî¤é¤ì¡¢Y¤Ø¤ÎÈóÆñ¤ÈÈ¿ÈæÎã¤·¤ÆÆ±¾ð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ä¤¤¤ËY¤¬ÂáÊá¡ÖÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡10·î15Æü¸áÁ°¡¢Y¤Ï²¼´Ø»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢O¤¬¶ä¹Ô¤«¤éº¾¼è¤·¤¿¶â¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ìÛÊª¼ý¼õÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÆüÉÕÍ¼´©¤ÇÅìµþËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡Ö¹ëÅ¡¤ÇÂáÊá¡×¡¢µþÅÔ¤Ï¡Ö¡ÈÌµ¼Â¡É¤Î¼çÄ¥Ê¤¤ë¡¡¼¢²ì¸©·Ù¡¡¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ä¤«¤à¡×¤Î¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡16ÆüÉÕÄ«´©¤ÇµþÅÔ¤Ï¸îÁ÷Ãæ¤Î¹Ò¶õµ¡Æâ¤ÇY¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÂáÊá¤ÏÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢O¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÁ´¤ÆÊ¬¤«¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¢²ì¸©·Ù¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖµõÀª¤âÀº°ìÇÕ¡¡¤ä¤Ä¤ì¡¢ÀÄÇò¤¤´é¡×¡Ê¸«½Ð¤·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤ÏY¤òº¾µ½¤Î¶¦ÈÈÍÆµ¿¤ÇÄÉµÚ¡£20ÆüÉÕµþÅÔÄ«´©¤Ï¡¢Y¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶¥Äú¤Ç¤â¤¦¤±¤¿¶â¡×¤Î¼çÄ¥¤òËÝ¤·¡¢¡ÖO¤¬¶ä¹Ô¤Ç²¿¤«ÉÔÀµ¤ò¤·¤ÆÆÀ¤¿¶â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¶¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£»Ä¤ë¤ÏO¤Î½êºß¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ò¡Ô9²¯±ß²£ÎÎ¡ÕÁ´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ¢ª¡ÖÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÏ¢¹Ô¡×¤È¡ÄºÊ»Ò»ý¤Á¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶¸¤¤¡ÉÇ¯²¼ÃË¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À½÷À¹Ô°÷¡Ê42¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®ÃÓ ¿·¡Ë