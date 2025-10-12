¡Øº£Ìë¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤ÏÏ´²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè39²ó¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤¬¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¿²¹þ¤à¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÄá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Î¤Ï¤«¤é¤¤¤Ç¡¢¸ýÏÀ¤ÎËö¡¢¤±¤ó¤«ÊÌ¤ì¤·¤¿À¯±é¡ÊµþÅÁ¡Ë¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ÈºÆ¤Ó²ñ¤¦¤¬¡Ä¡£°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ÏÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤ò¸Æ¤Ó¡¢¾º¿Ê¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢¿ÍÂ´ó¾ì¤òºî¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄê¿®¤Ï¡¢²þ³×¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢³ØÌä¤ä»×ÁÛ¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢½ÐÈÇÅýÀ©¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÃÏËÜÌä²°¤Î³ôÃç´Ö¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤ò¹Ô¤¦¹Ô»ö¤¿¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯´Ý¤á¹þ¤ß¡¢»³ÅìµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡Ë¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ëºî¤Î»°ºîÉÊ¤ò¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ò¼º¤¤¡¢ØÞØ¬¤·¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ë¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢ÄÕ²°¤ËÍ¿ÎÏ¤ÈÆ±¿´¤¬¸½¤ì¡¢¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù»°ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀäÈÇ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢ÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤ÏÏ´²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
