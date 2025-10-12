¡Ô9²¯±ß²£ÎÎ¡ÕÁ´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ¢ª¡ÖÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÏ¢¹Ô¡×¤È¡ÄºÊ»Ò»ý¤Á¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶¸¤¤¡ÉÇ¯²¼ÃË¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À½÷À¹Ô°÷¡Ê42¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
¡Ò¡ÖñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤Ï¤Û¤ÜÃË¤Ë¹×¤¤¤À¡×¶ä¹Ô°÷½÷À¤¬¡È10ºÐ²¼¡É¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¹û¤ì¹þ¤ßµð³Û²£ÎÎ¡ÄÃË¤Î¡È¤¢¤¤ì¤¿»ÈÅÓ¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¡¢Âè1¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¡¢1¤Ä¤Î»ö·ï¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¶ä¹Ô»ÙÅ¹¤Ç·ÐÍý°ìÀÚ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬Ìó5Ç¯´Ö¤ËÌó9²¯±ß¤ò²£ÎÎ¡£¤¤¤Þ¤Ê¤éÌó23²¯±ß¤ËÁêÅö¤·¡¢º¾µ½¡¦²£ÎÎ»ö·ï¤ÎÈï³²³Û¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÇ»¤¤²½¾Ñ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡×Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¸µ½÷À¹Ô°÷¤ÎO
¡¡Á´À¹´ü¤Î½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ï»ö·ï¤ò¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢ÊóÆ»¤Ï²áÇ®¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢»°É©UFJ¶ä¹ÔÂß¶â¸ËÀàÅð¤Î¤è¤¦¤Ë¶ä¹Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»ö·ï¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼¢²ì¶ä¹Ô¤ÎÈà½÷¤Ø¤ÎÀ¤´Ö¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ï¸«½Ð¤·¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ËÜÊ¸¤ÏÅ¬µ¹½ñ¤´¹¤¨¡¢Í×Ìó¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÍÆµ¿¼Ô¡×¸Æ¾Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸Ãæ¤¤¤Þ¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤º¹ÊÌ¸ì¡¢ÉÔ²÷ÍÑ¸ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·É¾Î¤Ï¾ÊÎ¬¡£ÍÆµ¿¼Ô¡¦Èï¹ð¤Î½÷¤ÏO¡¢ÃË¤ÏY¤È¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿Â³¤¤ò¸«¤ë¡Ë
ÈÈ¹Ô¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¢²ì¶ä¹Ô»³²Ê»ÙÅ¹¡Ê¡Ø¼¢²ì¶ä¹Ô¸Þ½½Ç¯»Ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
Èà½÷¤ò¤á¤°¤ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊóÆ»
¡Ö42ºÐ¤Î½÷À¹Ô°÷¤¬¶ä¹Ô¤«¤é4²¯8000Ëü±ßº¾¼è¡¢Ç¯²¼¤ÎÃË¤Ë¹×¤°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ª¤¤¤·¤¤¥Í¥¿¡É¤Ë¡¢È¯¹ÔÉô¿ô¤¬ºÇÂç¤Ë¶á¤Å¤¡¢¼èºà¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿½µ´©»ï¤¬Èô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1973Ç¯10·î12ÆüÈ¯¹Ô¤Î½µ´©Ä«Æü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤è¤½Á´¤Æ¤Î½µ´©»ï¤¬¶¥¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö4²¯5000Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿42ºÐ¡¦ÆÈ¿È½÷¤Î¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¡ÖO¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡ØY¡Ù°ÊÁ°¤ÎÃË¤È¤Ï¡©¡©¡×¡Ö¼¢²ì¶ä¹Ô²£ÎÎ½÷À¹Ô°÷¤Î¥«¥²¤ÎÃË¤òÊñ°Ï¤¹¤ë»ÅÃÖ¿Í¡×¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸«½Ð¤·¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢ÊóÆ»¤Ï²áÇ®¡£½ôß·±ÑÆ»¡ØÈï³²¼Ô³Ø¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö²áÇ®¼èºà¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Ï1970Ç¯Âå¤´¤í¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿»ö·ï¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÂçµ×ÊÝÀ¶»ö·ï¡Ê1971Ç¯¡Ë¡×¡ÖÉÙ»³¡¦Ä¹ÌîÏ¢Â³Í¶²ý»¦¿Í»ö·ï¡Ê1980Ç¯¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼¢²ì¶ä¹Ô²£ÎÎ»ö·ï¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Y¤ÎÂáÊá¤«¤é6Æü¸å¤Î10·î21Æü¡¢O¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£22ÆüÉÕµþÅÔ¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢µþÅÔ¡ËÄ«´©¤Ï1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò²ñÌÌ¡¢Âè2¼Ò²ñÌÌ¤ò¤Û¤ÜÁ´ÌÌ»È¤Ã¤ÆÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ò¡¡O¡¢Âçºå¤ÇÂáÊá¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÀøÉú¡¡Y¤¬¤â¤é¤¹¡¡º¾¼è¶â¡¢Á´ÉôY¤Ë¡¡O¼«¶¡¡¡¤»¤Ó¤é¤ì¤ÆÅÏ¤¹
¡¡¼¢²ì¶ä¹Ô»³²Ê»ÙÅ¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿º¾µ½»ö·ï¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼¢²ì¸©·ÙÁÜººÆó²Ý¤Ï¡¢ÂáÊáºÑ¤ß¤Î¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼êY¡Ê32¡Ë¡á»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¡á¤Î¼«¶¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢21Æü¸á¸å3»þ10Ê¬¡¢¸µÆ±»ÙÅ¹ÍÂ¶â·¸O¡Ê42¡Ë¡áµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÁ´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ¡á¤òÂçºå»Ô¾ëÅì¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÀøÉúÃæ¤ËÂáÊá¤·¤¿¡£O¤Ï4²¯8000Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë¶â¤òº¾¼è¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Á´³Û¤òY¤ËÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¹¥é¥¹¥é¼«¶¡¡£Æ¨ÁöÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¼«¼ó¤ä¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÂáÊá»þ¤Ë¤Ï8¥«·îÍ¾¤ê¤ÎÆ¨Ë´À¸³è¤Ë¤ä¤Ä¤ìÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜººÆó²Ý¤¬O¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆY¤òÄÉµÚ¤·¤¿·ë²Ì¡¢21ÆüÀµ¸áÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖO¤«¤é4·î¤´¤íÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¶Ì¾¤Ç¾ëÅì¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¶¡¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Á¤ËÁÜºº°÷3¿Í¤òÇÉ¸¯¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿O¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡O¤ÏÆ±Æü¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼¢²ì¸©·Ù¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2·î13Æü¤«¤éÆ±·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÂçºå»ÔÆâ¤ÎÎ¹´Û¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¸å¡¢¶â¤Ëº¤¤ê¡¢Æ±¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£2·î²¼½Ü¤«¤éÂçºå¡¦µþ¶¶¤ÎÂç½°¼ò¾ì¤Ç¿æ»öÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4·î²¼½Ü¤ËÂà¿¦¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¼ò¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿·úÀß¶È¤ÎÃËÀ¡Ê40¡Ë¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ó
¡ÖY¤ËÅÏ¤·¤¿¶â¤Ï¡©¡×¡Ö¶â¤ÏÁ´Éô¼è¤é¤ì¤¿¡×
¡¡Æ±¤¸»æÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Ï¢¹ÔÃæ¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÜºº°÷¤òÄÌ¤¸¤¿O¤Î²óÅú¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡½¡½Y¤ËÅÏ¤·¤¿¶â¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤«¡£
¡¡»³²Ê»ÙÅ¹¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤ÏÁ´Éô¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶ä¹Ô¤¬4²¯8000Ëü±ß¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½ÈÈ¹Ô¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡£
¡Ö¼Ö¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¶â¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤Î¶â¤«¤é2Ëü¡¢3Ëü¤ÈÅÙ¡¹Âß¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶¥Äú¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤éÇÜ¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤¹¤Î¤ÇÂç¸ý¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶ä¹Ô¤Î¶â¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡½¡½ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¼Î¤Æ¤Ð¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¤±¤¿¡£
¡½¡½Y¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¤¢¤Î¿Í¤Ï¤Ò¤É¤¤¿Í¤À¡£¶â¤ÏÁ´Éô¼è¤é¤ì¤¿¡£»ä¤Î¼ÒÆâÍÂ¶â150Ëü±ß¤Î¤¦¤Á125Ëü±ß¤â¡£ÆÈ¿È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËºÊ»Ò¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£»ä¤ÏÁ´Éô¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ó
¡¡¼Ò²ñÌÌ¤Ë¤ÏÂáÊá»þ¤Î»¨´Ñµ»ö¤¬¡£Y¤¬Ï³¤é¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤é½»½ê¤ò³ä¤ê½Ð¤·¡¢°ìÉô¿ô»ú¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£2¹æ¼¼¤Î»Í¾öÈ¾°ì´Ö¤Ç¡¢´ÉÍý¿Í¤Î½÷À¤Ë¼êÇÛ¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ÞÇã¤¤Êª¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤ò¸«¤è¤¦¡£
¡Ò¡Ö¤¤¤Þ¤À¡¢Æ§¤ß¹þ¤á¡×¡£3¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤¬¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢O¤ÏÀÅ¤«¤Ëµ¨Àá¤Î²Ö¤òÀ¸¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖO¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼¢²ì¶ä¹Ô»³²Ê»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£ÁÜºº°÷¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÁÇÄ¾¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ë¤ÏÎäÂ¢¸Ë¡¢À°Íý¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢4²¯8000Ëü±ß¤â¤ÎÂç¶â¤òÃåÉþ¤·¤¿¸µ½÷»Ò¹Ô°÷¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿À¸³è¤Ö¤ê¡£
¡¡Ï¢¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢O¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Æâ±ï¤ÎÉ×°¸¤Æ¤ËÃÖ¤¼ê»æ¤ò½ñ¤¡¢ÀÅ¤«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Â¤É¤ê¤ÇÉô²°¤ò½Ð¤¿¡£Æâ±ï¤ÎÉ×¤Ï¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïµ¢Âð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡Ø·Ù»¡À©ÅÙÉ´Ç¯»Ë¡Ù¡Ê1974Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÂî¾å¤Î²ÖÉÓ¤Ë¥°¥ß¤Î°ì»Þ¤òº¹¤·¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»æ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎµÆ¤Î²Ö¤¬»Ä¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¯¡£µþÅÔ¤Î»æÌÌ¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÃÖ¤¼ê»æ¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤»¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¿½¤·¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡²¿¤â¿¿¼Â¤ò¿½¤µ¤º¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
Ç»¤¤²½¾Ñ¤Ë¥ß¥Ë¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ä¡ÈÊÑ¿È¡É¤Ë¾×·â
¡¡¤Þ¤¿¡¢µþÅÔ¼Ò²ñÌÌ¤Î¡Ö¸ü²½¾Ñ¡¢ÀÖ¤¤¥ß¥Ë¡¡Ï¢¹Ô¤ÎO¡×¤¬¸«½Ð¤·¤Î»¨´Ñµ»ö¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡Ò¡¡O¤ò¾è¤»¤¿¸©·Ù¤ÎÇò¤¤¾èÍÑ¼Ö¤¬¼¢²ì¸©·Ù¸¼´Ø¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸á¸å4»þÈ¾¡£Îä¤¿¤¤½©±«¤¬¤Ò¤È¤·¤¤ê¶¯¤¤¡£4¿Í¤ÎÀ©Éþ·Ù´±¤È2¿Í¤ÎÉØ¿Í·Ù´±¤é¤¬À°Íý¡£ÊóÆ»¿Ø30¿ÍÍ¾¤ê¤¬¥«¥á¥é¤ÎÊüÎó¤òÉß¤¯Ãæ¤Ø¡¢Á°Éô¥É¥¢¤¬³«¤¤¤ÆO¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¹õ¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¡¢ÀÖ¤ÈÃ¸²«¿§¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¾®ÊÁ¤ÇÃ»¤á¤ÎÈ±¤òÊ¬¤±¤¿O¤Ï°ì¸«¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤ËÏÓ¤òÊú¤¨¤é¤ì¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤«¤²¤ó¤ËÌµÉ½¾ð¤ËÊâ¤¯¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Î¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£»Ë¾å¶õÁ°¤Î¡Èº¾µ½¤Î½÷²¦¡É¤ÎÁÇ´é¤¬ÀÄÇò¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¸ü²½¾Ñ¤Î´é¤Ï¡¢8¥«·î¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ËÈè¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ËË¤â¿´¤Ê¤·¤«¤³¤±¡¢ÌÜ¿¬¤Ë¿¼¤¤¤·¤ï¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¦¤é¤Ö¤ì¤¿½÷¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡¡µ¼Ô¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤¬¿Í¡¹¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¸«¤»¤¿O¤Î¡ÈÊÑ¿È¡É¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²¿²ó¤â»æÌÌ¤Ç¸«¤¿¶ä¹Ô¤ÎÀ©Éþ¤Î¡ÈÌµÌ£´¥Áç¡É¤µ¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿À¸¡¹¤·¤¤»Ñ¡£µð³Û¤Î²£ÎÎ¶â¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤òÃË¤Ë¹×¤¤¤Àµó¤²¶ç¡¢Æ¨Ë´À¸³è¤òÂ³¤±¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë²¿¤Î´õË¾¤âÀ¸¤¤¬¤¤¤â¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿È¤Ê¤ê¤òÂØ¤¨¡¢²Ö¤òÀ¸¤±¤Æ¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¯Ê¿ËÞ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¡¢½÷À¤é¤·¤¤²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¡£³Î¤«¤ËÇ¯¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¡¢¤¦¤é¤Ö¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿1¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µþÅÔ¤Î1ÌÌ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¿·Ê¹¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤ë¤Î¤âÉÝ¤¯¡¢Æ¨Áö¸å¤Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥ß¥¹¤ÎÈÈºá¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ
¡¡Æ±¤¸ÆüÉÕ¤ÎÅìµþÆÉÇä¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìµþÆÉÇä¡Ë¤ÏÂè2¼Ò²ñÌÌ¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥ß¥¹¡¡½÷¿´¤Î¥¹¥´ÖÉ÷¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥Éµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç§°¤Î·ÐÎò¤òÍ×»Ý¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒO¤Ï¼¢²ì¸©ÅÚ»³Ä®¡Ê¸½¹Ã²ì»Ô¡Ë¤ÎÌ¾²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÎÉ²È¤Î»Ò½÷¤é¤·¤¤¡¢¸·¤·¤¤¤·¤Ä¤±¤ÎÃæ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Éã¤Ï°¦¿Í¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ²È½Ð¡£Î¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤·¡¢Êì»Ò3¿Í¤Ï¸½ºß¤Î²È¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£O¤ÏµþÅÔ¤ÎÌ¾Ìç¹âÅù½÷³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿23¡Ê1948¡ËÇ¯¡¢³ØÀ©²þ³×¤ÇÃË½÷¶¦³Ø¤Ë¡£O¤Ï¡ÖÃË¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ï·ù¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂà³Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿*¡Ó
*ÊÌ¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Âà³Ø¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ò¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¡¢¼¢²ì¶ä¹ÔµþÅÔ»ÙÅ¹¤Ë½¢¿¦¡£¤ªÃã¤¯¤ß¡¢ÁÝ½ü¤Ê¤É¡¢¤è¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¯¤¦¤¨¡¢·×»»»öÌ³¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¾¯½÷¹Ô°÷¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤¬¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Ë5¤Ä¤Î»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¡£Æþ¹Ô6Ç¯ÌÜ¤Î28Ç¯¡¢ËÌÌî»ÙÅ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡ÈÄê´üÍÂ¶â¤Î¿ÀÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢40Ç¯¤Ë»³²Ê»ÙÅ¹¤Ë°Ü¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢½÷À¹Ô°÷¤Ç¤Ï¤¿¤À1¿Í¤Î»öÌ³·èºÛ¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤Ë½¢¤¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡ÖÍÂ¶â»öÌ³Ç½ÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Î¤½¤ÎÉ¾²Á¤¬O¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤ë°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ó
¡ÒÄ«7»þÈ¾½Ð¶Ð¡¢Í¼Êý6»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËèÆü¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£»Ð¤È2¿Í¤Î¼ýÆþ¤ÇÊì»Ò3¿Í¤Î¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿Àï¸å¤ÎÀÄ½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢´û¤Ë»ÐËå¤Ïº§´ü¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊO¤ÎÀ¸³è¤ËÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ï40Ç¯²Æ¤´¤í¡¢Y±¿Å¾¼ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤«¤é¡£O34ºÐ¡¢Y25ºÐ¤À¤Ã¤¿¡Ó
¡¡ÅìµþÆÉÇä¤ÏÍâ10·î23ÆüÉÕÄ«´©¤Ç¤â¡ÖÉØ¿ÍÀ¸³è¡×ÌÌ¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥ß¥¹ÈÈºá¤Î¼þÊÕ¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢É¾ÏÀ²È¡¦¾åºäÅß»Ò¤¬¡Ö39ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é42¡Á43ºÐ¤Î¥Ï¥¤¥ß¥¹OL¤ÏÀïÁèÄ¾¸å¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯»þÂå¤Ë´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤é¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡ØÉü°÷µ¢¤ê¡Ù¤È·ëº§¡£¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¿¦¾ì¤Ê¤É¤ÇÎø°¦·ëº§¤ò¤·¤¿¡£O¤ÎÀ¤Âå¤¬¤µ¤ß¤·¤¯¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÉÕµþÅÔÍ¼´©¤â¡ÖOÅ¾Íî¤Îµ°À×¡¡¼º¤ï¤ì¤¿ÀÄ½Õ¡¢¾Ç¤ê¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡ÖÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤¹Áê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿ÃË¤Î¥ï¥Ê¤Ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯´Ù¤ê¡¢¹öÁë¤È¤¤¤¦¡ÈÎø¤ÎÂå½þ¡É¤ò»ÙÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿Èá¤·¤¤½÷¤Î¥µ¥¬¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢10·î26ÆüÉÕÅìµþÆÉÇä¤ÎÅê½ñÍó¡Öµ¤Î®¡×¤Ç¤Ï¡¢28ºÐ¼çÉØ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æó½½Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡È¥Ï¥¤¥ß¥¹¡É¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÈÝ±þ¤Ê¤·¤ËÄ¥¤é¤ì¤ë¡×¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â½÷À¤Ë¤À¤±¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤¬ÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥ß¥¹¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î23ÆüÉÕÂçºåÄ«Æü¿·Ê¹Í¼´©¤Ï¡¢O¤ÎÆ¨Ë´Á°¡¢Y¤¬¡Ö¿çÌ²Ìô¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤È¿´Ãæ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯¶â¤ò¹Ê¤ê¼è¤ê¡¢µó¤²¶ç¤ËO¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£10·î23ÆüÉÕµþÅÔÄ«´©¤Î¡ÖËÞ¸ì¡×¤Ï¡¢¡Ö²¿²¯±ß¤â¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤òÃË¤ËÅÏ¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸å¡¢ÊÌ¤ÎÃË¤òÍê¤ê¡¢¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¤ÆÊë¤é¤¹¡£Á´¤¯¼ä(¤»¤)¤È¤·¤¿*¿´¾ÝÉ÷·Ê¤ò»×¤ï¤»¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¡×¤Èµ½Ò¡£
*ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë
¡¡Æ±¤¸ÆüÉÕ¤ÎÅìµþÆÉÇä1ÌÌ¥³¥é¥à¡ÖÊÔ½¸¼êÄ¢¡×¤â¡¢¡ÖÎø¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÃË¤Ë¿ô²¯±ß¤â¹×¤¤¤À½÷¤Î°¥¤ì¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÅìµþËèÆü1ÌÌ¥³¥é¥à¡ÖÍ¾Ï¿¡×¤Ï¡ÖÈÈºá¤Î±¢¤ËÃË¤¢¤ê¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£¤É¤ì¤âO¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¾ðÏÀ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢»þÂåÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ÃË¼Ò²ñ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¡Ö¶ò¤«¤Ê½÷¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
ÃË¤Ï3.6²¯±ß¤ò¶¥Äú¤Ë¡¢ºÊ»Ò¤È¤Î²È¤â¹ØÆþ
¡¡10·î24ÆüÉÕÄ«´©³Æ»æ¤Ë¤Ï°ìÀÆ¤ËY¤¬¸¯¤Ã¤¿¶â¤ÎÆâÌõ¤¬ºÜ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢O¤¬¼¢²ì¶ä¹Ô¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï7²¯±ß¡£Y¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á3²¯6000Ëü±ß¤ò¶¥Äú¤Ë¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼«Âð¹ØÆþÈñ¡¢Â¤±àÈñ¤Î¤Û¤«°ì²È¤ÎÀ¸³èÈñ¤ËËè·î100Ëü±ß¤ò½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¼¢²ì¸©·Ù¤ÎÁÜººËÜÉô¤ÏY¤Î¿ÆÂ²¤ÎÎ©·ï¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢Î©¾Ú¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
O¤¬¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤Ï·×9²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÈ½ÌÀ
¡¡12·î11ÆüÉÕÅìµþÆÉÇäÄ«´©¤Ë¤Ï¡¢Y¤Î¼ÂÄï¤¬»ö¾ðÄ°¼è¤Ë¡Ö·»¤¬O¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¶â¤À¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢µ»ö¤Ë¤Ï¡Ö1²¯9000Ëü±ß¤â¤é¤¤ÆÀ¤«¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¼¢²ì¶ä¹Ô¤Ï11·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢O¤¬¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¶â¤Ï1022²ó¡¢·×9²¯2170Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤ÈÂçÂ¢¾Ê¶ä¹Ô¶É¤ËÊó¹ð¡£11·î8Æü¤ÎÆ±¶ä¹Ô³ô¼çÁí²ñ¤Ï¡¢³ô¼ç¤«¤é¡Ö»äºâ¤òÅê¤²½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¹æ¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¡ÖÌò°÷¤µ¤óÊ¿¿ÈÄãÆ¬¡×¡ÊÆ±ÆüÉÕµþÅÔÍ¼´©¸«½Ð¤·¡Ë¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£
¡¡ÂáÊá¤«¤é20ÆüÍ¾¤ê¡£11·î12ÆüÉÕÅìµþÆÉÇä¤Ç¤Ï¡Ö9²¯±ß¤ÎÎÞ¡Ä¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢O¤¬Êì¿Æ¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Î¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÁÜºº°÷¤¬ÆÏ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËöÈø¤ËÊì¿Æ¤Ë·ÇºÜ¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¤ÈÃí¼á¤¬¤¢¤ë¡£ÊØäµ4Ëç¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ´¿è¤¹¤ë¤È¡½¡½¡£
¡Ò¡¡¤ªÊì¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¿ÆÉÔ¹§¤Ï¤Ê¤¤¤È¿¼¤¯¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£¿Æ»Ò3¿Í¤¬Ê¿²ºÌµ»ö¤Ë¤¯¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤Î¶ò¤«¤µ¤«¤é¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª»Ð¤µ¤Þ¤¬¡Ö¤ª¼ã¤¤»þ¤«¤é¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤Þ¤À¤«¤é¡¢»ÐËå¤Ç¿´ÇÛ¤À¤±¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Þ¤µ¤é¶»¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ä¹Ô¤Î±Ä¶È¼¼¤Ë¤¤¤Þ¤¹»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾²¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Àä¤¨¤º°»ö¤¬¤Ð¤ì¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢Àµ¾ï¤Ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ëÆ¬¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ËÅö¤¿¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤Î¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï»¸Á³¤Èµ±¤¯ÊõÀÐ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Èþ¤·¤¯Ãå¾þ¤Ã¤Æ¹âµé¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢±³¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ê¤¬¤éÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ë»ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¶Ë°¤Ê»ä¤Ë¤Ç¤â¡¢¸«¤âÃÎ¤é¤ÌÊý¡¹¤«¤é°Ö¤á¤äÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¿´¤Å¤¯¤·¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤·¤ß¤¸¤ßÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î»ä¤ÏÄÞÀè¤À¤±¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ËÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¤«¤«¤È¤Þ¤Ç¤É¤Ã¤·¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢ÈÈ¤·¤¿ºá¤ò°ìÀ¸¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â½þ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ó
½é¸øÈ½¤Ç¤ß¤»¤¿O¤ÈY¤Î»Ñ¤Ï¡Ä
¡¡ÂçÄÅÃÏ¸¡¤Ï11·î6Æü¡¢Y¤òº¾µ½¤Ç¡¢Æ±7Æü¤ËO¤òº¾µ½¤È¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Çµ¯ÁÊ¡£¤½¤·¤Æ½é¸øÈ½¤Ï12·î22Æü¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Æ±ÆüÉÕµþÅÔÄ«´©¤Ë¤Ï¡¢ËµÄ°·ô¤òµá¤á¤¿¿Í¤¬21Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¤«¤éÅ°Ìë¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤Îµ»ö¤¬¸«¤¨¤ë¡£½é¸øÈ½¤Îµ»ö¤Ï¤ä¤Ï¤êµþÅÔ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¸«¤è¤¦¡£
¡Ò¡¡¡È9²¯±ß¤Î°¦¡É¤µ¤á²Ì¤Æ¡Ä¡¡¼¢²ì¶ä¹Ô»ö·ï½é¸øÈ½³«¤¯¡¡»ëÀþ¤½¤é¤¹O¡¡Y¤Ï¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡½÷»Ò¹Ô°÷¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂç¤Î9²¯2000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¼¢²ì¶ä¹Ô»ö·ï¤Ç¡¢º¾µ½¤È¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÈÈ¤Î¸µ»³²Ê»ÙÅ¹ÍÂ¶â·¸O¡Ê43¡Ë¤È¡¢Âç¶â¤ò¹×¤¬¤»¤Æº¾µ½¤Î¶¦ÈÈ¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦¿Í¤Î¸µ¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼êY¡Ê33¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤Ï¡¢22Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤«¤éÂçÄÅÃÏºÛ¡ÊÂìÀî½ÕÍººÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£O¤ÈY¤Ï2·î16Æü¤ËÂçºå¶õ¹Á¤Ç·èÊÌ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢10¥«·î¤Ö¤ê¤ËË¡Äî¤ÎÈï¹ðÀÊ¤Ç¡ÈÂÐÌÌ¡É¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡µ»ö¤Î¥ê¡¼¥É¤«¤é¡¢»ö·ï¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊ¸¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ò¡¡ºÛ¤¤Î»þ¡¢2¿Í¤Ë¸ò¤ï¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËO¤ò¸«¤Ä¤á¤ëY¡£O¤Ï¤¿¤À´é¤òÉú¤»¡¢Y¤Î»ëÀþ¤Ë¤³¤¿¤¨¤è¤¦¤È¤µ¤¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èï¹ð¤ÎÀÊ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢9²¯±ß¤ò¤«¤±¤¿¡È°¦¡É¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¯¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢O¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¾å¤Ë¹õ¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤È¥Ñ¥ó¥¿¥í¥ó¡£È±¤òÀ÷¤á¡¢Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¥¢¤È¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡È½÷¤ÎÁõ¤¤¡É¤ò¤Û¤É¤³¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡ºá¾õÇ§ÈÝ¤ÇO¤Ï²£ÎÎ³Û¤Î°ìÉô°Ê³°¤ÏÇ§¤á¡¢Y¤ÏÎ±ÊÝ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Y¤¬º¾µ½¤Î¶¦ËÅ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ì»þ¤ÏÊ¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¸øÈ½¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£Y¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¶â¤ÏÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢O¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶â¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡ÂÐ¤·¤ÆO¤Ï¡¢¡ÖY¤Ë¡Ø¶ä¹Ô¤Î¶â¤òÅÔ¹ç¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö½ñÎà¤Îµ¶Â¤¤äÅÁÉ¼Áàºî¤òY¤Ë¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¦ËÅ¤Î»ö¼Â¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ò¡Ö·ù¤À¡£¶²¤í¤·¤¤¡£¶ä¹Ô¤Î¥«¥Í¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¶ÐÌ³Àè¤Ç9²¯±ß²£ÎÎ¢ªÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¹×¤®¡Ä¡ÈÎÉ²È¤Î»Ò½÷¡É¡È¿¿ÌÌÌÜ¡É¤À¤Ã¤¿½÷À¹Ô°÷¡Ê42¡Ë¤¬¼ê¤òÀ÷¤á¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®ÃÓ ¿·¡Ë