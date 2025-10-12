¡Ö·ù¤À¡£¶²¤í¤·¤¤¡£¶ä¹Ô¤Î¥«¥Í¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¶ÐÌ³Àè¤Ç9²¯±ß²£ÎÎ¢ªÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¹×¤®¡Ä¡ÈÎÉ²È¤Î»Ò½÷¡É¡È¿¿ÌÌÌÜ¡É¤À¤Ã¤¿½÷À¹Ô°÷¡Ê42¡Ë¤¬¼ê¤òÀ÷¤á¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¡Ò¡Ô9²¯±ß²£ÎÎ¡ÕÁ´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ¢ª¡ÖÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÏ¢¹Ô¡×¤È¡ÄºÊ»Ò»ý¤Á¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶¸¤¤¡ÉÇ¯²¼ÃË¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤À½÷À¹Ô°÷¡Ê42¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¡¢Âè1¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¡¢1¤Ä¤Î»ö·ï¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¶ä¹Ô»ÙÅ¹¤Ç·ÐÍý°ìÀÚ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤¬Ìó5Ç¯´Ö¤ËÌó9²¯±ß¤ò²£ÎÎ¡£¤¤¤Þ¤Ê¤éÌó23²¯±ß¤ËÁêÅö¤·¡¢º¾µ½¡¦²£ÎÎ»ö·ï¤ÎÈï³²³Û¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤À¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Ûµð³Û²£ÎÎ¤·¤¿½÷À¶ä¹Ô°÷¤Î´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Ç»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿Åö»þ¤Î¿·Ê¹
¡¡Á´À¹´ü¤Î½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ï»ö·ï¤ò¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢ÊóÆ»¤Ï²áÇ®¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÈà½÷¤Ø¤ÎÀ¤´Ö¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤¬¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤Ï¸«½Ð¤·¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ËÜÊ¸¤ÏÅ¬µ¹½ñ¤´¹¤¨¡¢Í×Ìó¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÍÆµ¿¼Ô¡×¸Æ¾Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸Ãæ¤¤¤Þ¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤º¹ÊÌ¸ì¡¢ÉÔ²÷ÍÑ¸ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·É¾Î¤Ï¾ÊÎ¬¡£ÍÆµ¿¼Ô¡¦Èï¹ð¤Î½÷¤ÏO¡¢ÃË¤ÏY¤È¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
ÃË¤ÎÇ»¤¤È±¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¶ßÂ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ
¡¡ºÛÈ½¤¬Â³¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢Íâ1974Ç¯10·î17ÆüÈ¯¹Ô¤Î¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¤Ï¡Ö9²¯±ß¤ò¹×¤¤¤ÀY¤È¤Î°¦ÍßÀ¸³è¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ç¡ÖËÜ»ïÆÈÀê¡¡¼¢²ì¶ä¹Ô»ö·ï¤ÎO¤Î¹öÃæ¼êµ¡×¤òºÜ¤»¤¿¡£ÊÛ¸î»Î·ÐÍ³¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¤é¤·¤¤¼êµ¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ò1965Ç¯¤Î½Õ¡¢µþÅÔ¡¦»Í¾òÂç¶¶¶á¤¯¤Ç¡¢Åö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿»ÙÅ¹¤Îº©¿Æ²ñ¤Îµ¢¤ê¡¢Y¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢Á°¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È¤¤¤µ¤«¤¤¤òµ¯¤³¤·¡¢·ù¤Êµ¤Ê¬¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤¿Y¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ç¡¢¡ÖµþÅÔ¤ØÍè¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¤Î¤ÇÃÏÍý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç»¤¤È±¤ä¤¤ì¤¤¤Ê¶ßÂ¡¢´ØÀ¾¤Ê¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¡Ó
¡Ò»³²Ê»ÙÅ¹¤ËÅ¾¶Ð¤·¤¿Íâ1966Ç¯½Õ¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤«¤éµþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇY¤È¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡£Y¤ÏÈüÇÊ¸Ð¶¥Äú¤Îµ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÞµÊÃãÅ¹¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó½ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»ÙÅ¹¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢Y¤¬¤È¤Æ¤â¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤¤Ã¤È¸ýºÂ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¿Í¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¿Í¤Îµ¤¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤¤ÏÃ½Ñ¤ä½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ó
¡ÒºÇ½é¤Î¤³¤í¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÈñÍÑ¤ÏY¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ë½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿¡£ÂÎ¤Î´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤¿¸å¤Ï¤³¤Á¤é¤¬½Ð¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë»þ¤ÎY¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤Í¤À¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄü¤á¤º¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Í¤À¤ë¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÈþ¼Îï¶ç¤òÊÂ¤Ù¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°¦¾ð¤Î¤¿¤áÌÕÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ°ºî¤â¸ÀÍÕ¤â¿¿¼Â¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÍê¤ß¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¿´¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¬¶ä¹Ô¤Î¶â¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó1Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Y¤«¤é¡Ö¶¥Äú¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¤À¤é¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÍÂ¶â¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤Æ¹×¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¶ä¹Ô¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ù¤À¡£¶²¤í¤·¤¤¡£¶ä¹Ô¤Î¶â¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤«¡×¤È²¿ÅÙ¤âÃÇ¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÍê¤ß¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤È¤¤¤¦¶ò¤«¤µ¡¢´Å¤µ¡£
¡¡1968Ç¯1·î¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¸µÉ¼¤Î¤¦¤Á¡¢1¤Ä¤ÎÃæÅÓ²òÌó¼êÂ³¤¤ò¤È¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¤·èºÛ¼Ô¤ÎÅ¹Ä¹ÂåÍý¤Î°õ¤òÊÌ¤Î½ñÎà¤«¤éÅ¾¼Ì¡£20Ëü60±ß¤Î¸½¶â¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¡£Y¤Ë¼êÅÏ¤¹¤È¡¢ÍâÆü¶¥Äú¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Öº£ÅÙ¤³¤½¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÊ¬¤È°ì½ï¤ËÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸ÊýË¡¤Ç²£ÎÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ó
¡ÒÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯²¿¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤ÏÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¡¢500Ëü¡Á600Ëü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤À¡£ÊÖºÑ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´ÑÇ°¤·¤¿¡£
¡¡Y¤Ï¡¢Íê¤ß¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð»ä¤¬¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÒ¤±¶â¤âÍ×µá¤¹¤ë³Û¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ä¹Ô¤Ë¸À¤¦¤¾¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£»ä¤Ï¤ä¤±¤Ã¤Ñ¤Á¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡¢¶²¤í¤·¤¤¶â³Û¤ò¸«¤ëÅÙ¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¿´¤ÎµÙ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀËÜÅö¤Î¤³¤È¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¨¤ëY¤È¤¤¤ë»þ¤À¤±¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä°Â¿´¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ó
¡¡1973Ç¯2·î1Æü¡¢ÆÍÁ³O¤ËÅ¾¶ÐÌ¿Îá¤¬½Ð¤¿¡£Å¾¶Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¤´Ö¤ÎÈÈ¹Ô¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ì½ï¤Ë»à¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦O¤ò¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËY¤Ï²¼´Ø¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤½¤Î»þ¡¢ËÌ¶å½£¤ØÈô¤ó¤À¤Î¤â¡¢²¿¤È¤«½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹¤è¤ê¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤»¤á¤Æ¡¢»ä¤¬½»¤ß¹þ¤ó¤ÇÆ¯¤¯¾ì½ê¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤ÆµþÅÔ¤Øµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ²ñ¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È¤Þ¤¿ËÌ¶å½£¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µã¤µã¤ÏÃ¤·¤¿¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢Èà½÷¤¬¿çÌ²Ìô200¾û¤òÇã¤Ã¤ÆY¤Ë¿´Ãæ¤òÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¡¢9²¯±ß¤â¹×¤¤¤À²Ì¤Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Y¤¬¤«¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÅöºÂ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¡¢¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿220Ëü±ß¤Î¤¦¤Á150Ëü±ß¤âY¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
O¤ÈY¤ÎÄ¨Ìò¤Ï¡Ä
¡¡1976¡Ê¾¼ÏÂ51¡ËÇ¯3·î16Æü¤ÎÏÀ¹ðµá·º¤Ç¤ÏO¡¢Y¤È¤âË¡Äê·ººÇ¹â¤ÎÄ¨Ìò15Ç¯¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯6·î29Æü¤ÎÈ½·è¡£30ÆüÉÕµþÅÔ¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢µþÅÔ¡ËÄ«´©1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤Î¸«½Ð¤·¤ÈËÜµ¼çÍ×ÉôÊ¬¤Ï¡½¡½¡£
¡Ò¡¡O¤ËÄ¨Ìò8Ç¯¡¢Y10Ç¯¡¡¶¦Æ±ÀµÈÈ¤ÈÇ§Äê¡¡¶ä¹Ô¤Î´ÉÍý¥ß¥¹¤â
¡¡ÂìÀî½ÕÍººÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢O¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´Å¸À¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë½ÅÂç¤À¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÈ¿¾Ê¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²ÊÛ½þ¤ÎÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ¨Ìò8Ç¯¤ò¡¢Y¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ç¶¦ËÅ¶¦Æ±ÀµÈÈ¤ÈÇ§Äê¡£¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊO¤òÈÈ¹Ô¤ËÆ³¤¡¢¶â¤ò¸¯¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤òO1¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÂÖÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢O¤ò¾å²ó¤ëÄ¨Ìò10Ç¯¤Î¸·¤·¤¤·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡È½·è¤Ï¡¢ÈÈºá¶â³Û¤ÏO¤¬8²¯9420Ëü±ß¡¢Y¤¬8²¯7619Ëü±ß¤ÈÇ§Äê¡£ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦ËÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÌÀ¼¨Åª¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Èï¹ð¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÛ¼¨Åª¤Ê¶¦ËÅ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö½½Ê¬¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÇÛÃÖÅ¾´¹¤òÂÕ¤Ã¤¿¶ä¹Ô¤âÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ä¹Ô¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¹ÔÈÈ¤è¤ê¶¦ÈÈ¤ÎÊý¤¬½Å¤¤ÎÌ·º¤ÏÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£ºÛÈ½´±¤Ë¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎO¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤ÈY¤Ø¤Î·ù°¤ò¾ð¾õÌÌ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£µþÅÔ¤Ï¼Ò²ñÌÌ¤Ë¡ÖY½ÅÈ³¡¡¤É¤è¤á¤¯ÄîÆâ¡×¤Î¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¡¢ÂçºåÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¼ç¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÃË¤Î¤º¤ë¤µ¤Ë½Å¤¯¡×¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ÏÃË¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤ï¡×
¡¡ÅìµþËèÆü¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìµþËèÆü¡Ë¤ÈÅìµþÆÉÇä¿·Ê¹¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìµþÆÉÇä¡Ë¤Ï¡Ö¹×¤¬¤»¤¿Y¡Ê¤Ï¡Ë½½¡Ê10¡ËÇ¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£È½·èÁ°¤«¤é¡Ö»à·º°Ê³°¤Ê¤é¹µÁÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿O¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Y¤â¹µÁÊ¤»¤º¡¢·º¤Ï³ÎÄê¡£2¿Í¤ÏÉþÌò¤·¤¿¡£ºêÂ¼¤æ¤»Ò¡Ø½÷¼ü52¹æ¤Î¹ðÇò¡Ù¤Ï¼«Ê¬¤â¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÂ²Î»³½÷»Ò·ºÌ³½ê¤Ç¤ÎO¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡¡Èà½÷¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢½êÆâ¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤º¡¢¹©¾ì¤Ç¤â³§»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¿¦°÷¤µ¤ó¤â¹¥´ñ¿´´Ý½Ð¤·¤ÇÈà½÷¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯»ÏËö¤Ç¤·¤¿¡£Íè¤ëÁ°¤«¤é¤¦¤ï¤µ¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¡£¼ü¿Í¥¹¥º¥á¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ö¤ê¤Ï¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÈ±¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÊÁ¤Ç¤¤¤Ä¤â¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¡£¥ª¥É¥ª¥É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÍÌ¾¿Í¡×¤Ë¤Ï·ºÌ³½êÂ¦¤â½è¶ø¤ÎÌÌ¤ÇÇÛÎ¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ä¤Á¤ã¤ó¡Ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈà½÷¤ò¤½¤¦¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£³§¤Ï¡Ö¥ª¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¤ÏÆþ½ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¿·Æþ¤êÆÈµïË¼¤Ç¹Íºº´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â»¨µïË¼¤ËÆþ¤é¤º¡¢ÆÈµïË¼¤Ø°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤µ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬º¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê»ö·ï¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·ºÌ³½ê¤Ï¸µ¶ä¹Ô°÷¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ò¡¢¡Ö³°Ìò¡×¡Ê·ºÌ³½ê³°¤Ç¤Îºî¶È¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â»öÌ³¿¦¤Ç¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¤¡Ö·×»»¿Í¡×¡Ê·ÐÍý·¸¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ï¤¸¤á¤«¤é¡ÖÌÏÈÏ¼ü¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ¤«¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤«ºÙ¤¤À¼¤ÇÊ¹¤¼è¤êÆñ¤¤ÏÃ¤·Êý¡£¾Ð¤¤´é¤Ï¤Ä¤¤¤¾¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³§¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ÖÌä±é·Ý²ñ¤Ç¹ÖÆ²¤Ø½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â´é¤ò¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼»þ´Ö¤Ï³§¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ°ì¿Í¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¡Ö·×»»¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢»ä¤Ï¡Ö¿Þ½ñÉ×¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©Æ²¤Ç¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢Èà½÷¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£ÈÕ¤Î¤ª¤«¤º¡¢²¿¤ä¤Î¡©¡×¡ÖÅ·¤×¤é¤ä¡×¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤ä¤Ê¥¡¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¤ª¤Ï¤®¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥Ò¥ã¥¢¡¼¡×¡£Èà½÷¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯É½¾ð¤Î¤¢¤ë´é¤ò¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¡Ö¶ä¹Ô¤Î¶â¡¢¥¤¥ï¡Ê²£ÎÎ¡Ë¤·¤¿°¤¤¥ä¥Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¸¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Èà½÷¤ÏÌÜ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÎÞ¤ò¤¿¤á¤Æ»ä¤Î¤È¤³¤í¤ØÍè¤Þ¤¹¡£¡Ö¥æ¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÜ¤é¤Ï¤ë¤Í¤ó¡¼¡×¤È²ã¤ÎÌÄ¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë¿Í¤Î´é¤ò¸«¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ÏÃË¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤ï¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡¤³¤Îµ½Ò¤¬Á´¤Æ»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢»ö·ï¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¦O¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥æ¥¡×¤ÏY¤Î¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡¡¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥µ¡Ê¥¹¥ê¡Ë¤¬¤º¤±¤º¤±¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃË¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤Ê¤¤»×¤¦¤È¤ë¤Î¡©¡¡¤Þ¤¿Ë¬¤Í¤Æ¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¡ÖË¬¤Í¤Æ¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¥§¡¼¡×¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ø¤ó¤ä¤í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤¤Ï¤Í¥§¡¼¡×¡£Á°¤è¤ê¤Ï¤À¤¤¤Ö¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Ð¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Þ¤À¤ë¤Ã¤³¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸åÆü¡¢»ä¤¬¡Ö¡ÊY¤ò¡Ë»×¤¤½Ð¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó
¡¡»ö·ï¤ÎÈ½·èÁ°¡¢¼¢²ì¶ä¹Ô¤ÏO¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æ1000Ëü±ß¤ÎÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢Á´³ÛÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£ÊÖºÑ²ÄÇ½¤Ê¸ÂÅÙ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£O¤ÏÉþÌòÃæ¤âºî¶È¤ÎÊó¾©¶â¤Ç¤¦¤Á40Ëü±ß¤òÊÖºÑ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬·º´ü¤ò1Ç¯¶á¤¯»Ä¤·¤Æ²¾½Ð½ê¤·¤¿¤Î¤Ï1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯6·î¡£¤½¤Î»þ¤Î»Ñ¤ò¡¢Åö»þÁ´À¹¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Î¤¦¤Á¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡×¤¬Âª¤¨¡¢12·î18Æü¹æ¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1999Ç¯7·î15ÆüÈ¯¹Ô¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¡Ö¶âÍ»³¦¿ÌÙþ¡¡¼¢²ì¶ä¹Ô¡ØO¡Ù¤Ë¡Ø9²¯±ß¡Ù¹×¤¬¤»¤¿¡ØÍ¥ÃË¡Ù¡Ê²¼¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¾½Ð½êÄ¾¸å¡¢O¤ÏÊì¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿¼¢²ì¸©·Ù·ÙÉô¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÙÉô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ºÌ³½ê¤ËÁ÷¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬°§»¢¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»ï¤Ï1999Ç¯¤ÎÈ¯¹Ô»þÅÀ¤Ç¡ÖÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÅï³ä¤êÄ¹²°¤Ç»Ð¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÎY¤Ï½Ð½ê¸å¤â¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤¿¸å¡¢ËÌ¶å½£¤Ëºß½»¡£ÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¹¤òÏ¢¤ì¤ÆËèÆü¶¥Äú¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¡¼¥Þ¥ó¥ê¥ÖÃÄÂÎ¤«¤é¤ÎÀ¼¡Ö°ÎÂç¤ÊO¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¼Â¤ËÄË²÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡Ù¡£»×¤ï¤º¸ª¤ò¤¿¤¿¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¸½Âå¤Î´ã¡×1974Ç¯3·î¹æ¤Ç»ö·ï¤Î´¶ÁÛ¤ò¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÇÇÉ¼ê¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¦¡¼¥Þ¥ó¥ê¥ÖÃÄÂÎ¡ÖÃæ¥ÔÏ¢¡ÊÃæÀä¶Ø»ßË¡¤ËÈ¿ÂÐ¤·¥Ô¥ë²ò¶Ø¤òÍ×µá¤¹¤ë½÷À²òÊüÏ¢¹ç¡Ë¡×¤Î±ÝÈþº»»ÒÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡È¤Ä¤Þ¤ß¶ô¤¤OL¡ÉÊÛ¸îÏÀ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷À¤Ï¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¤ÇÀµÅö¤ÊÏ«Æ¯Êó½·¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤«¤é¡Ö½÷¤¬¼«Ê¬¤Î¿¦¾ì¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿ÉÙ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡ËöÈø¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎOL¤¿¤Á¤è¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚO¤µ¤ó¤ËÂ³¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÖÃæ¥ÔÏ¢¡×¤Ê¤É¥¦¡¼¥Þ¥ó¥ê¥Ö¤Î³èÆ°¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÝÂåÉ½¤Ï1977Ç¯»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤ÆÍîÁª¡£Ä¾¸å¤Ë¡ÖÃæ¥ÔÏ¢¡×¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤ÏÊØÍø¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥
¡¡±Ý¤Î¼çÄ¥¤Û¤É²á·ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾åºäÅß»Ò¤Ï1973Ç¯10·î23ÆüÉÕÅìµþÆÉÇä¡Ö¥Ï¥¤¥ß¥¹ÈÈºá¤Î¼þÊÕ¡×¤Ç¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡¡¿¦¾ì¤Ç¤Ï¶ÐÂ³Æó½½²¿Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷À¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó°·¤¤¤Ç·¸Ä¹¤Ë¤â²ÝÄ¹¤Ë¤â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï°Û¸ýÆ±²»¤ËÈà½÷¤é¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥È¥·¤â¥È¥·¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤é¤º¿¨¤é¤º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷À¤Ê¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¶ÐÂ³¤·¤Æ¤â´ë¶È¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ó
¡Ö½÷À¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÊØÍø¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¡£»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£O¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£ÎÉ²È¤Î»Ò½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸·¤·¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¼ºí©¤ÇÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¡¢¹â¹»¤âÃæÂà¡£
¡¡²¿¤È¤«¶ä¹Ô¤Ë¿¦¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÏÌóÈ¾À¤µª¸å¤Î¡Ö¶âÍ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×2002Ç¯7·î¹æ¤Î½÷À¹Ô°÷Æ¿Ì¾ºÂÃÌ²ñ¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤ë¤Ç´Æ¹ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢´ÉÍý¤¬¸·¤·¤¯·ø¶ì¤·¤¤À¤³¦¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯Æü¤òÁ÷¤ê¡¢Êì¤È»Ð¤È¤Î²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç·ëº§Å¬Îð´ü¤Ï²á¤®¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²È¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¡É¤òÉ½¤ï¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃË¤È½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¡½¡½¡£
Èà½÷¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡Y¤¬¡È¥À¥áÃË¡É¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²£ÎÎ¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡£¤·¤«¤·¡¢³Î¤«¤Ë¶ò¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÃË¤Ø¤Î°¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢²£ÎÎ¤·¤¿¶â¤ò¹×¤°¤³¤È¤¬¡¢Èà½÷¤¬¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¡É¤òÉ½¤ï¤·¤¿Í£°ì¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡O¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎºÇ¸å¤Îº¢¤Ï¡ÖÃ¯¤«Áá¤¯¸«¤Ä¤±¤Æ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£È½·èÁ°¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤¬¤¤¤Ã¤È¤¤âÁá¤¯¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤òËº¤ìµî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤»¤á¤Æ¤â¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡Ê1976Ç¯6·î28ÆüÉÕµþÅÔÄ«´©¡Ë¡£Ä¹¤¤´ÖÊ¸¶ç¤â¸À¤ï¤º¡¢¸À¤¨¤º¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¿¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈà½÷¤Ê¤ê¤Î1²ó¤¤ê¤ÎÉü½²¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÈÈºá¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈá·à¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£O¤Ï¶áÇ¯»àµî¤·¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
