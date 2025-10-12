【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）

【映像】「踊るようなパス交換」で中央突破

ブラジル代表の選手たちが華麗な身のこなしとボールタッチで、鮮やかに中央を突破。韓国代表を翻弄した、踊るようなプレーにファンが驚愕した。

ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦した。18歳の新星・エステヴァンのゴールを皮切りに圧巻のゴールショーで5発快勝を飾った。

その84分、カナリア軍団のエンターテイメント性が爆発する。ブラジルはDFエデル・ミリトンとDFガブリエウ・マガリャンイスで即時奪回に成功し、MFルーカス・パケタから中央のFWロドリゴに縦パスが入る。ロドリゴからパケタにリターンパスが出ると、韓国の3選手に囲まれた状況でパケタはヒールキック。密集地を掻い潜り、再びボールがロドリゴに渡った。

このプレーで完全に中央を突破し、さらにロドリゴからペナルティーアーク手前に走り込んだパケタにパスが通る。パケタのシザースからロドリゴへの3度目のパスは韓国守備陣にカットされたが、たった2人のパス交換で相手にボールを触らせることなく中央から突き進んでいった。

「これ日本取れるか？」の声も

解説・柿谷曜一朗氏は、「パケタの良いところでもあり悪いところでもあると思いますけど、ゴール前で絶対に味方にパスを出す。（味方の動きを）待ちますよね」とコメント。「でも、（周りが）見えすぎるんでしょうね。良いアイディアが浮かびすぎた結果だと思います。だからこそ周りの選手は動きやすいんですよね。自分が描いている絵の中に入ってきてくれるので。これほどやりやすい選手はなかなかいないんじゃないですかね」と、中央で作り出された魅惑のハーモニーの要因を考察した。

踊るようなプレーでの中央突破に、ファンもABEMAのコメント欄やSNSで反応。「うますぎるw」「めちゃくちゃうまい」「プレー選択が凄すぎるやろ」「まじで踊るようにプレーするよな」「なに今の？」「これ日本取れるか？」「中央崩すのうますぎなんだよな」「遊んでるやんw」「狭いとこ通すな」「ブラジル手加減して」「前に入れられたら終わるな」「勝てる気がしない」と驚愕していた。

なお、韓国代表を5発粉砕したブラジル代表は10月12日に来日予定。14日にはアジアツアー2試合目で日本代表と対戦する。相手にボールも身体も触ることを許さない圧倒的なテクニックによるボール回しは、日本のピッチでも炸裂するのか。

（ABEMA／国際親善試合）

