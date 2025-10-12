ÂæÉ÷23¹æ¡¡22¹æ¤ÇÈï³²¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¤Ë¤¢¤¹ºÆ¤ÓÀÜ¶á¤Ø¡¡°ìÉôÄäÅÅ¡¦ÃÇ¿åÂ³¤¯Ãæ¡¡½»Ì±¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¤¢¤¹¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÈï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½25¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅìËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¹¤ÎÌÀ¤±Êý¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈ¬¾æÅç¤Ê¤É°ËÆ¦½ôÅç¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÈ¬¾æÄ®Î©Âç²ì¶¿¾®³Ø¹»¤Ç¤¹¡£ÌÚ¤¬º¬¤³¤½¤®ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂæÉ÷22¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÚÀÐÎ®¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÈ¬¾æÅç¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¬¾æÅç¤Î½»Ì±
¡Ö¤À¤á¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î2Æü3Æü¿å¤¬»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤È¤«ÎäÂ¢¸Ë¤È¤«¡¢Á´¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë1»þ´Ö¤Ë70¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÄ®¤Ï¿·¤¿¤Ë3¤«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤ò³«Àß¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ6¤«½ê¡¢¤ª¤è¤½700¿Íµ¬ÌÏ¤Ç½»Ì±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë½É÷±«¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£