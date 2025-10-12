大学男子の陸上長距離の駅伝シーズン開幕戦となる出雲全日本大学選抜駅伝は１３日に、島根県出雲市の出雲大社〜出雲ドームの６区間、４５・１キロのコースで行われる。

２２チームが出場し、スタートは午後１時５分の予定。

６区間でたすきをつなぐ大会のコースの距離は、１区８・０キロ、２区５・８キロ、３区８・５キロ、４区６・２キロ、５区６・４キロ、６区１０・２キロで、最長区間は１０・２キロ。いわゆる「大学３大駅伝」の中では最も距離の短い大会で、今年１月の箱根駅伝で上位の関東勢を軸としたスピード勝負のレースとなりそうだ。

発表された大会資料によると、出場チームの平均タイム（上位６名、外国人留学生が２名エントリ―されているチームは記録が上位の１名が対象）の上位校は５０００メートルが〈１〉中央大＝１３分２９秒９８〈２〉青山学院大＝１３分３５秒２５〈３〉早稲田大１３分３７秒４５。１万メートルは〈１〉中央大＝２８分０４秒４５〈２〉国学院大＝２８分２２秒３９〈３〉創価大＝２８分２６秒５２。

１０日に区間エントリーが発表された。２大会ぶりの出場となる中央大は、１１月の全日本大学駅伝の関東地区選考会をトップ通過。スピードランナーをそろえ、今回の出雲では前回箱根駅伝で１区区間賞の吉居駿恭（４年）が４区、エース格の溜池一太（４年）が３区に入った。

７年ぶり（２０２０年はコロナ禍で大会中止）の優勝を狙う青山学院大はエースで主将の黒田朝日（４年）がアンカーの６区。優勝した前回箱根駅伝では１年生ながら１０区区間賞の小河原陽琉（２年）が１区でスタートする。

早稲田大は６月の日本インカレで１５００メートル、５０００メートル二冠のエース、山口智規（４年）が２区。３区には７月の日本選手権の５０００メートルで１０位に入ったスーパールーキーの鈴木琉胤(るい)が入り、前回箱根駅伝の山上り５区で２位の工藤慎作（３年）がアンカーを担う。

国学院大は昨年の大会で後半の４、５、６区を３連続区間賞で制した。エースでチームを引っ張った平林清澄が抜けたが、スピードランナー、青木瑠郁（４年）が昨年と同じ１区、昨年は５区だった主将の上原琉翔（４年）が６区に入った。

過去５回の優勝を誇り、昨年度の三大駅伝はすべて２位だった駒沢大は、箱根駅伝で７区区間記録を持つ佐藤圭汰（４年）がメンバー外となったが、６区の主将、山川拓馬、４区の伊藤蒼唯、２区の帰山侑大の４年生トリオを軸に、２年ぶりの頂点奪還を目指す。

エース区間の３区にはリチャード・エティーリ（東京国際大）、ビクター・キムタイ（城西大）、スティーブン・ムチーニ（創価大）の留学生がそろった。

メンバーは１３日の午前中に区間登録選手と補欠選手との間で２名まで、当日変更が可能だ。

近年は関東勢が圧倒的に上位成績を占めているが、他地区の学校の奮起にも期待がかかる。大会には、アメリカの名門大学のＯＢや大学院生らで編成する「アイビーリーグ選抜」も２５回目で出場。昨年は過去最高の５位に入っている。（デジタル編集部）