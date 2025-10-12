ギニア代表の活動に帯同していたボルシア・ドルトムントのセール・ギラシが同代表から離脱したようだ。10日（現地時間）、ギニア代表がSNS『X』の公式アカウントで明らかにした。



ギラシは9日に行われたワールドカップ予選のモザンビーク戦ではベンチ入りこそしたものの、最後まで出場しなかった。『X』に掲載された声明によれば、ギラシは今回の代表活動に招集された時点で既に万全のコンディションではなかったが、代表チームへの強い愛着と監督をはじめとしたチームスタッフへのリスペクトから参加を決断したという。





9月21日に行われたブンデスリーガ第4節ヴォルフスブルク戦で右太腿を負傷したギラシは、翌週に行われた第5節マインツ戦を欠場。その後のアスレティック・ビルバオ戦とライプツィヒ戦には出場していたが、ヴォルフスブルク戦での怪我がまだ完治していないようだ。ギラシの所属先であるドルトムントは、同選手の状態について明らかにしていない。代表ウィーク明けの18日に予定されているバイエルン・ミュンヘン戦に出場できるかは不透明な状況となっている。バイエルンとドルトムントとの試合はドイツのナショナルダービーであり、『デア・クラシカー』と呼ばれるブンデスリーガ最大の注目試合。さらに、今季のブンデスリーガではここまで6戦全勝で首位のバイエルンを勝ち点4ポイント差で追いかける2位ドルトムントとしては、バイエルンの独走を許さないためにも勝利が必要な試合となっている。エースストライカーのギラシの出場がバイエルン撃破には欠かせないが、果たして18日の試合までにコンディションを回復させることができるのだろうか。