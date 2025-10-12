アメリカン・エキスプレスとマリオット・インターナショナルは、提携カード2種類の入会キャンペーンを、10月21日をもって終了する。

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」（年会費34,100円）と「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」（同82,500円）の2種類。

プレミアム・カードでは、入会後3か月以内に30万円以上の利用で10,000ポイント、同150万円以上の利用で15,000ポイント、同250万円以上の利用で20,000ポイントの計45,000ポイントを付与する。通常利用分を合わせると120,000ポイントとなる。

通常カードでは、入会後3か月以内に30万円以上の利用で5,000ポイント、同100万円以上の利用で10,000ポイント、同200万円以上の利用で15,000ポイントの計30,000ポイントを付与する。通常利用分を合わせると70,000ポイントとなる。

8月21日に年会費を引き上げ、特典やサービスを追加・変更したほか、券面も刷新し、入会キャンペーンを開始していた。