JAL¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á¥·¥É¥Ë¡¼Àþ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¨¥³ÀßÄê¡¡777-300ÅêÆþ
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á¥·¥É¥Ë¡¼Àþ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
Åß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¡¢µ¡ºà¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹8ÀÊ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹49ÀÊ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹40ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹147ÀÊ¤Î·×244ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹30ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹156ÀÊ¤Î·×186ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-8·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ï©Àþ¤ÇÍ£°ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
JL051¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê19¡§15¡Ë¡Á¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê06¡§50+1¡Ë
JL052¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê09¡§15¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê16¡§55¡Ë