ºå¿À¸µ¥É¥é1±¦ÏÓ¤¬Ìî¼êÅ¾¸þ¤òÊó¹ð¡¡SNS¤Ç¼Õºá¤È¿·¤¿¤Ë·è°Õ¡Ö¤Þ¤¿1¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×

¡¡2019Ç¯¤Îºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¡¢Ìî¼êÅ¾¸þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿À¾½ãÌð¤¬10·î12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤´Êó¹ðÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Ìî¼êÅ¾¸þ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¾½ã¤Ï2022Ç¯¤Ë6¾¡¡¢23Ç¯¤Ë5¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤éÂÇ·â¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¬»³¡¦ÁÏ»Ö³Ø±à¹â»þÂå¤ÏÄÌ»»25ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿U18WÇÕ¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«ËëÁ°¤Ë±¦¤Ò¤¸¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢1¡¢2·³¤È¤â¤ËÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µåÃÄ¤ÏÀ¾½ã¤ËÌî¼êÅ¾¸þ¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡À¾½ã¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥«¥¯¥Æ¥ë¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¹Ã»Ò±à¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿Êý¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¸å¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿1¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö±þ±çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿À¾½ãÌð¤Ï¡¢️¡Ö#À¾½ãÌð¡×¡Ö#¤³¤³¤ÇÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È2¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀÚË¾¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏµåÃÄOB¤Ç¡¢Åê¼ê¤«¤éÌî¼êÅ¾¸þ¤ÎËö¤Ë¡¢Âç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¾¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¾½ã¤Ï¡Ö»å°æ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉËÜµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
