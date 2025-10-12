◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ナ・リーグ中地区王者のブルワーズが１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えたカブスとの第５戦を制して、地区シリーズ突破と、１３日（同１４日）からドジャースと戦うナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。本拠地で２連勝発進してから敵地で２連敗を喫したが、再び本拠地に戻って白星をつかんだ。

カブス・鈴木誠也外野手（３１）は、「４番・右翼」でスタメン出場し、１点を追う２回先頭の１打席目にミジオロウスキーの１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を右中間席に運ぶ、一時同点のポストシーズン３号ソロを放ったが、その後はブルワーズ投手陣から得点を奪えなかった。誠也は４打数１安打１打点だった。

ブルワーズは、初回にカブス先発左腕のポメランツきあら、コントレラスがソロを放って先取点をゲット。だが、直後の１点をリードした２回先頭で１打席目に立った誠也に、２番手右腕のミジオロウスキーが同点ソロを浴びて試合を振り出しに戻された。

両軍とも２回から継投に入る中、試合が動いたのは４回。カブス２番手で元ソフトバンクのレイの前に簡単に２人が倒れたブルワーズ打線だったが、２死走者なしからボーンがソロを放って勝ち越した。その後満塁となったが、オルティスが遊ゴロに打ち取られて追加点とはならなかった。

ブルワーズはミジオロウスキーが５回まで誠也のソロの１失点のみで踏ん張って、カブス打線に得点を与えなかった。すると２―１の７回２死でチュラングがキトリッジから中堅にソロ。３イニングぶりの得点でリードを２点に広げた。

ブルワーズは今季、レギュラーシーズンでドジャースに６戦全勝。１９８２年以来４３年ぶりのリーグ優勝、ワールドシリーズ進出、球団史上初のワールドシリーズ制覇へ、前進した。