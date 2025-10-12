Ï©¾å¤Ç½÷À»àË´¡Ä¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡¡´ä¼ê¡¦»çÇÈÄ®
12ÆüÄ«¡¢´ä¼ê¸©»çÇÈÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç½÷À¤¬Ï©¾å¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï»çÇÈÄ®ÆîÆüµÍ¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¡¢12Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¡ÖÏ©¾å¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þ¡¢½÷À1¿Í¤¬¼ÖÆ»¤Ç¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢ÊâÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¡¢Ï©ÌÌ¤Ï¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï½÷À¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹
