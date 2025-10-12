１０月１２日の東京３Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１０頭立て）は、４番人気のチャリングクロス（牡、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）が、デビュー２戦目で初勝利を飾った。今年の日本ダービー馬クロワデュノールの全弟という良血馬が、６月の新馬戦９着から見事な変わり身を見せた。勝ち時計は２分０秒０（良）。

前半は出たなりで後方に構えて、折り合いを意識して運んだ。勝負どころの３、４コーナーでは内から徐々に進出して、直線は窮屈になる場面がありながら、内に進路を切り替えて馬の間を割ると、力強く抜け出して２着のイブキに１馬身半差をつけた。

初コンビの内田博幸騎手は「力がある馬。将来が楽しみです。まだ緩くて完成は先だけど、あそこで差し切ってくれてポテンシャルのある馬。２回目で変わってくれました」と、たたえた。

ひと夏を越して前走からプラス２０キロの馬体重となって、見た目にもパワーアップした雰囲気だった。奥村武調教師は「見た目通りというか、体の成長がすべてです。（直線でも）ひるむことなく、抜けてからも遊ぶことなく、内容のあるいい競馬でした。ここまで体の成長と競馬にいってのパフォーマンスが直結するとは。それでも緩さもあってまだまだなので、まずは一歩進めてよかったです」と、うなずいた。