シアトル・マリナーズのポランコが延長十五回に決勝打を放った/Steph Chambers/Getty Images

（ＣＮＮ）米大リーグのア・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第５戦が行われ、シアトル・マリナーズが延長の末にデトロイト・タイガースを下し、２００１年以来となるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

延長十五回に突入し、４時間５８分に及んだ試合は劇的な結末を迎えた。

１死満塁で打席に立ったホルヘ・ポランコは４７２球目を右翼方向へ運び、マリナーズに３―２の勝利をもたらした。マリナーズのリーグ優勝決定シリーズ進出は２４年ぶり。

「試合開始からいろんな感情が渦巻いていた」とポランコは試合後に語った。「とても長い試合だったが、このチームは決してあきらめない。感情は高ぶっていたけど、常にシンプルに考えて、ただプレーするだけだった」

ポランコの決勝打は２０年後もファンが語り継ぐ瞬間となるかもしれないが、この日のマリナーズの勝利は投手陣の奮闘に支えられたものだった。

普段は先発を務めるローガン・ギルバートとルイス・カスティーヨが、ともにメジャー初のリリーフ登板を果たした。マシュー・ブラッシュとエドゥアルド・バザルドも長いイニングを投げたほか、先発のジョージ・カービーは５回を１失点でまとめた。

「どこから話せばいいのか分からないほど、今日の試合にはヒーローがたくさんいた」とダン・ウィルソン監督は語った。「最初から最後まで信じられない試合だった」

一方、タイガースにとっては、タリク・スクバルの好投が報われなかった。６回を投げて被安打２、１失点。１３奪三振はポストシーズンの試合としては新記録となった。

マリナーズは１２日、トロント・ブルージェイズと対戦し、球団史上初のワールドシリーズ進出をかけた戦いに臨む。