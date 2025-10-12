°ÂÅÄÍ´¹á¡¢²£Ê÷¤µ¤¯¤é¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤é£²£´¿Í¤¬¥»¥«¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤Ëµã¤¯¡¡Ç»Ì¸ÃÙ±ä¤ÇºÇ½ªÆü¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤º¡¡£¶ÅÙÊÑ¹¹¤ÎËö¤Ë£±£±»þ£³£°Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Û¥ó¥À¡¦ºÇ½ªÆü¡×¡Ê£±£²Æü¡¢ÅìÌ¾£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡ºÇ½ªÆü¤ÏÇ»Ì¸¤Ë¤è¤ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤¬ÃÙ±ä¡£Åö½é¤Ï¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·×£¶ÅÙÊÑ¹¹¤ÎËö¤Ë¸áÁ°£±£±»þ£³£°Ê¬¤ËÂè£±ÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ï£µÅÙÌÜ¤ÎÃÙ±äÈ¯É½»þ¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Öµ¬Äê¥Û¡¼¥ë¿ô½ªÎ»¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¥»¥«¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£Âè£²¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þÅÀ¤Î½ç°Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢£±£´£°¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¢£´¥¢¥ó¥À¡¼¡¢£²£³°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤Î£³£°Ì¾¤ÎÁª¼ê¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢£²ÆüÌÜ¤Þ¤Ç£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£³£±°Ì¥¿¥¤¤Î²£Ê÷¤µ¤¯¤é¤ä°ÂÅÄÍ´¹á¤é£¹¿Í¤È¡¢£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£´£°°Ì¥¿¥¤¤Î´ä°æÌÀ°¦¤äÀ¯ÅÄÌ´Çµ¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤é£±£µ¿Í¤Î·×£²£´¿Í¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ²ÏËÜ·ë¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ä°æÀé¤é¤¬£±ÂÇº¹¤ÇÄÉ¤¦Å¸³«¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Î£²ÆüÌÜ°ÊÍè¡£