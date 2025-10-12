ÃæÀîæÆ»Ò¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·´¶³´¡Ö¤³¤Î±§Ãè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡Ä¡×
9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò
ÃæÀî¤Ï²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ä³¨Æüµ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¯ÆýÃæ¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é³¨Æüµ¥Á¥ã¥ó¥¹¡¡»º¸å¥±¥¢¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Õ¤¿¤ê¤È¤âçÁ¤Î½ï¤¬¤È¤ì¤¿¡ª¤Ê¤¯¤µ¤º¤Ëget¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Ä¤ÄÁÐ»Ò¤È²á¤´¤»¤ë»º¸å¥±¥¢¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
¡ÖÁÐ»Ò¡¢½ÐÀ¸ÆÏ½ñ¤¯¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ï¤¿¤·¤¬¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡ªÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ªÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡ªÌµ»öÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡Áá¤¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿ÁÐ»Ò¡×¤È½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¤³¤Î±§Ãè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡¡ÉÔ»×µÄÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î30Æü¤Ë¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò
ÃæÀî¤Ï²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ä³¨Æüµ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¯ÆýÃæ¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤·¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¤é³¨Æüµ¥Á¥ã¥ó¥¹¡¡»º¸å¥±¥¢¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Õ¤¿¤ê¤È¤âçÁ¤Î½ï¤¬¤È¤ì¤¿¡ª¤Ê¤¯¤µ¤º¤Ëget¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤Ä¤ÄÁÐ»Ò¤È²á¤´¤»¤ë»º¸å¥±¥¢¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
¡ÖÁÐ»Ò¡¢½ÐÀ¸ÆÏ½ñ¤¯¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ï¤¿¤·¤¬¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡ªÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ªÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡ªÌµ»öÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡Áá¤¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿ÁÐ»Ò¡×¤È½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¤³¤Î±§Ãè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È¡¡ÉÔ»×µÄÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡¡¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î30Æü¤Ë¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£