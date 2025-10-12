¥æ¡¼¥¸¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¡õ2ºÐ¼¡ÃË¤¬¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¡Öµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¡×ËÜÌ¾¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/12¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤¬10·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤È¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¼¥¸¡Öµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¡×ËÜÌ¾¸ø³«¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö½éÂåñ½Æ¬¤ÈÆóÂåÌÜñ½Æ¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤Î5ºÐ»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¼«Å¾¼Ö¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÍÄÃÕ±à¤Î¥¤¥ä¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤È¸«¤é¤ì¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÖThomas Gordon¡×¤ÈÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ¾Á°¤¬¥È¡¼¥Þ¥¹¥´¡¼¥É¥ó¤Ïµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ªñ½Æ¬¿Æ»Ò²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸¤½¤¦¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö³Î¤«¤Ëµ¡´Ø¼Ö´¶¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÌ¾Á°¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¡¼¥¸¤Ï2014Ç¯¤Ë¡¢Â©»Ò¤ò»ý¤ÄÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å2014Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢2015Ç¯7·î¤Ë¼¡½÷¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
