ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Ë¡ÈÃÏ¸µ¡¦¼¢²ì¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¡É¸ì¤ë¡Ö»ª¤½¤¦¤á¤ó¡×
½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿µª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»¨»ï¡Önon¡¦no¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Ë¡È¼¢²ì¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¡Önon¡¦no¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¿·ÌÚ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿·ÌÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌ¤Ë¬¤Î¸©¤È¤·¤ÆËÙÅÄ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¤âµó¤²¤ë¡£ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¹õÊÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÊÄ¹ÉÍÌ¾Êª¤Î¡Ë¡È»ª¤½¤¦¤á¤ó¡É¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Î¾å¤Ë»ª¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¼«Ê¬¤Î¹¥Êª¤ò´«¤á¡¢¿·ÌÚ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¡Önon¡¦no¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¿·ÌÚ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿·ÌÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌ¤Ë¬¤Î¸©¤È¤·¤ÆËÙÅÄ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¤âµó¤²¤ë¡£ËÙÅÄ¤Ï¡Ö¹õÊÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÊÄ¹ÉÍÌ¾Êª¤Î¡Ë¡È»ª¤½¤¦¤á¤ó¡É¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Î¾å¤Ë»ª¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¼«Ê¬¤Î¹¥Êª¤ò´«¤á¡¢¿·ÌÚ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£