¾¾²¬¾»¹¨¡¡¡Ö¶Ø¼òÃæ¡×¥²¥¹¥È¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢½Ð¤ëÈÖÁÈ¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö½Ð¤ëÈÖÁÈ¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHOW¡½YA¡×¤Î»ûÅÄ·Ã»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤È°û¼ò¤·¡¢¥Ä¥Þ¥ß¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¼ò¤òÃíÊ¸¡£»ûÅÄ¤Ï°ò¾ÆÃñ¤Î¥¦¡¼¥í¥óÃã³ä¤ê¤òÃíÊ¸¡£
¡¡¾¾²¬¤¬¡ÖÉáÃÊ¤ª¼ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Í¡¢¼Â¤ò¸À¤¦¤È¶Ø¼òÃæ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¾²¬¤â¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢½Ð¤ëÈÖÁÈ¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡»ûÅÄ¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï°û¤ß¤Þ¤¹¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¶Ø¼ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£»ûÅÄ¤Ï¡Ö100ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£´ê³Ý¤±¤Ç¡×¤ÈºòÇ¯¤Î40¼þÇ¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëSHOW¡½YA¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢¡Öº£29ËÜÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¾²¬¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÇîÂ¿ÂçµÈ¤â¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤ÀÁ°È¾¤âÁ°È¾¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£