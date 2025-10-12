◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスは逆王手をかけて迎えたブリュワーズとの地区シリーズ最終戦に敗戦し、ポストシーズン敗退となりました。

敵地で2連敗し敗退の危機に追い込まれてから、地元シカゴで2連勝してこの試合を迎えたカブス。勝った方が次に進むという勝負の一戦は、序盤から動きました。1回裏、カブス先発がウィリアム・コントレラス選手に先制ソロHRを被弾。1点を追いかける展開となります。

しかし、ここで輝きを放ったのが「4番・ライト」で先発出場した鈴木誠也選手。2回から2番手で登板した“怪物新人”ジェイコブ・ミジオロウスキー投手の101.4マイル(約163.2キロ)のフォーシームを捉えると、打球は右中間へ。これが同点ソロHRとなり、試合は振り出しに戻ります。

しかし同点で迎えた4回、ブリュワーズのアンドルー・ボーン選手にこのシリーズ2本目のホームランを浴び、1点勝ち越しを許します。さらにカブスは7回にもソロHRを打たれ、この試合3本の本塁打でリードを広げられました。

一方の打線はミジオロウスキー投手の前に鈴木選手のソロHRのみに押さえ込まれると、6回以降はブリュワーズのブルペン陣の前に沈黙。打線は散発4安打に抑え込まれて敗戦となりました。

この結果、ドジャースの待つナ・リーグ優勝決定シリーズに駒を進めたのはブリュワーズ。日本時間14日から、4戦先勝で行われます。