ÂæÉ÷22¹æ¤ÇÈï³²¤ÎÈ¬¾æÅç¡¡ºÆ¤ÓÀÜ¶á¤¹¤ëÂæÉ÷¤ËÈ÷¤¨¿Ê¤à
ÂæÉ÷23¹æ¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊË½É÷¤ÈÂç±«¤Ë¤ß¤Þ¤ï¤ì¤¿Åìµþ¡¦°ËÆ¦½ôÅç¤ÎÈ¬¾æÅç¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤é¤ÏÉüµì¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëºÆ¤Ó¤ÎÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤áÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÄ®Ìò¾ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¬¾æÅç¤Ç¤Ï¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë·úÊª¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤¯¡¢½»Ì±¤é¤ÏÄ«¤«¤é¼«Âð¼þÊÕ¤Î´¤ãª¤òÊÒÉÕ¤±¡¢²°º¬¤¬¤Ï¤¬¤ì¤¿½»Âð¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀÜ¶á¤¹¤ëÂæÉ÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¡Ö¡ÊÂæÉ÷¤¬¡Ë»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤òÄÌ¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬²È¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÅ±µî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×
ÅçÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12Æü¸áÁ°7»þ»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½1890¸®¤¬ÄäÅÅ¤·¡¢3¤«½ê¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë184¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä®Ìò¾ì¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
