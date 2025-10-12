◇ナ・リーグ 地区シリーズ第5戦 ブルワーズ3―1カブス（2025年10月11日 ミルウォーキー）

ブルワーズは11日（日本時間12日）、本拠地でカブスとの地区シリーズ第5戦に3―1で勝利。13日（同14日）から始まるドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出を決めた。

型破りな継投で勝機をつかんだ。先発に抜てきしたのは、今季30セーブの守護神トレバー・メギル投手だった。メギルが第4戦まで毎試合失点していた初回を無失点に抑えると、2回からは怪物ルーキーのミジオロウスキーをマウンドに送った。2回に鈴木誠也に一発を浴びたが、4回を3安打1失点に抑え、細かく左右の投手をつないで、カブス打線を1点に封じた。

打線は4回にボーンが勝ち越しの左越えソロ。7回にはチュラングが中越えソロを放って突き放した。初回のコントレラスの右中間ソロを含め、3本のソロすべてが2死無走者からの一発だった。

ブルワーズは本拠地で2連勝スタートを切ったが、敵地で2連敗と苦しんだが、大歓声を受けて大一番を制した。レギュラーシーズンは30球団最高勝率の.599で、スーパースターは不在だが、全員が投打にまとまりがあり、隙のない野球を展開する。13日（日本時間14日午前9時8分試合開始予定）からナ・リーグ王者をかけて、世界一軍団のドジャースと対戦する。第1戦はミルウォーキーで開幕するが、レギュラーシーズンの対戦成績は6勝0敗と圧倒している。。