新川優愛、“夫＆息子”との3ショットで笑顔「可愛い〜」「いい家族にしかみえない これからどうなるのか楽しみ」 復讐ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』オフショにネットそわそわ
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「新堂家の初めて撮影シーン」新川優愛＆竹財輝之助＆子役の笑顔はじけるオフ3ショット
本作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）を実写化したもの。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメントだ。
9日に投稿されたのは、“ママ友のボス”を演じる新川優愛（新堂沙織）と、その夫役の竹財輝之助（新堂幹久）、息子役の子役との撮影裏での3ショット。「新堂家の初めて撮影シーン」だったことを紹介した。
写真で3人は、はじけるような笑顔を見せ、新川は楽しげにピースサイン。「色々含んだ恐ろしい家庭だとは思えない…ほんわか和やかな3人でした」とつづり、シリアスな展開をみせる物語とは対照的なにぎやかな現場の様子を伝えた。
この投稿に対し「可愛い〜家族写真」「めちゃめちゃ素敵な笑顔なんですけど〜この家族そうじゃないんですよね」「とってもいい家族にしかみえない これからどうなるのか楽しみにしています」など、ドラマファンを中心に反響が寄せられている。
