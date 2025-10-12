◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ3−1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズがカブスとの接戦を勝利し、シリーズ突破を決めました。

本拠地で連勝スタートを飾ったブリュワーズでしたが、敵地で連敗。2勝2敗となり、勝った方がドジャースが待つリーグ優勝決定シリーズに進む大一番に挑みました。

ブリュワーズは初回、3番のウィリアム・コントレラス選手のソロホームランで先制。2回からは継投で怪物新人右腕のジェイコブ・ミジオロウスキー投手がマウンドに上がりますが、鈴木誠也選手に101.4マイル(約163.1キロ)のストレートを右中間スタンドに運ばれ、追いつかれます。

打たれたミジオロウスキー投手ですが、ホームランの後にも安打を浴びますが、追加点は与えず。4回にはアンドルー・ボーン選手のソロホームランが飛び出し勝ち越しに成功すると、ミジオロウスキー投手は4イニング目となる5回も無失点で抑え、雄たけびをあげました。

6回は3番手のアーロン・アシュビー投手が安打と死球でピンチを招きますが、1アウト1、2塁から4番手のチャド・パトリック投手が鈴木選手、イアン・ハップ選手と中軸を打ち取り、窮地を脱出。投手陣の奮闘に打線は7回、2番のブライス・チュラング選手のソロホームランが飛び出し、突き放します。8回からはアブナー・ウリーベ投手が2イニングを抑え、逃げ切りました。

ブリュワーズはカブスに3勝2敗でシリーズ突破。日本時間15日からすでにリーグ優勝決定シリーズ進出を決めているドジャースと戦います。