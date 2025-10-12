SMARTの中で「進学したら最も自慢できそうだと思う大学」ランキング！ 2位「青山学院大学」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、SMART（上智・明治・青山学院・立教・東京理科大学）に関するアンケートを実施しました。
その中から、「SMARTの中で進学したら最も自慢できそうだと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「学校のイメージにセレブな感じがあり、自慢できると思います」（50代女性／広島県）、「箱根駅伝で有名だから」（40代男性／神奈川県）、「立地もおしゃれな所にあり、青学というだけで響きが良い」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「語学力が高いイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「偏差値は高く優秀な学生も多いので進学したら最も自慢出来ると思うからです」（40代男性／東京都）、「世界に通用できるような人材を育てれそうだから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：青山学院大学／79票青山学院大学は、高いブランドイメージと都会的なおしゃれな雰囲気が特徴で、そのネームバリューの高さから「合格したこと自体が誇りになる」と考える人が多いようです。特にファッションやトレンドに敏感な層からの評価が高く、「青学」に進学したという事実は、周囲に語る上で魅力的なステータスになると見られています。
1位：上智大学／142票上智大学は、国際色豊かな教育、難関な入試、そして高い学術的評価から、「知的な優秀さ」を伴うステータスとして捉えられています。特に語学力や国際感覚を身につけた卒業生が社会で活躍する姿が知られており、進学が「将来の成功を約束する」イメージにつながっています。そのため、進学を報告する際に最も誇れる大学として選ばれました。
回答者からは「語学力が高いイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「偏差値は高く優秀な学生も多いので進学したら最も自慢出来ると思うからです」（40代男性／東京都）、「世界に通用できるような人材を育てれそうだから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
