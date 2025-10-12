台風第２３号は、１３日は強い勢力となって伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

【画像】台風の今後の進路を詳しく

［気象概況］

台風第２３号は、１２日９時には四国沖にあって、１時間におよそ２５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東にのびています。前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、伊豆諸島では大気の状態が非常に不安定となっており、激しい雨が降って土砂災害の危険度が高まっている所があります。

台風は、暴風域を伴い発達しながら日本の南を東北東へ進み、１３日明け方から昼前にかけて強い勢力で、台風第２２号と同じように伊豆諸島にかなり接近するでしょう。伊豆諸島では１３日にかけて、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や、台風本体及び周辺の雨雲の影響を受けるため、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。





［風の予想］伊豆諸島では１３日は、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある猛烈な風が吹く所があるでしょう。１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）伊豆諸島 ２０メートル （３０メートル）１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）伊豆諸島 ３５メートル （５０メートル）［波の予想］伊豆諸島では１３日は、うねりを伴い猛烈なしけとなる所があるでしょう。１２日に予想される波の高さ伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う１３日に予想される波の高さ伊豆諸島 ９メートル うねりを伴う［雨の予想］伊豆諸島では１３日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降る所があるでしょう。１２日１２時から１３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島 ２００ミリその後、１３日１２時から１４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島 ５０ミリ［防災事項］伊豆諸島では１３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。